השוד במוזיאון הלובר

פריז: הגיעו עם מנוף ויצאו תוך 7 דקות; נזק "בלתי ניתן להערכה" | פרטים חדשים

פרטים חדשים נחשפים משוד מוזיאון הלובר שהתרחש הבוקר בפריז | לפי מומחים, מדובר בנזק "בלתי ניתנת להערכה", כאשר המטרה הייתה גלריה מלכותית של תכשיטים השייכים לממלכת צרפת | האירוע כולו ארך 7 דקות בלבד, במהלך שעות הפתיחה של המוזיאון - ולמול עיניהם ההמומות של המבקרים | פרטים חדשים מהשוד הדרמטי בפריז, שייכנס לספרי ההיסטוריה (בעולם) 

כזה עוד לא היה: פרטים חדשים נחשפים בשעות האחרונות אודות שוד התכשיטים הדרמטי שהתרחש הבוקר (ראשון) במוזיאון הלובר שבפריז.

האירוע החל בשעה 9:30 בבוקר, בזמן פעילות המוזיאון, ובעוד מאות מבקרים שהו בתוככי המבנה.

לפי דיווחים רשמיים של המשטרה ומשרד הפנים הצרפתי, האירוע כולו ארך 7 דקות בלבד, מהרגע בו התרחשה הפריצה ועד הרגע בו עזבו בין שלושה לארבעה שודדים על קטנועי T-MAX.

השודדים, כך דווח, טיפסו על מנוף הרמה שככל הנראה הביאו במיוחד למקום תוך שהם מתחפשים לעובדי עירייה. אפוד זוהר עם הכיתוב "עיריית פריז" נמצא במקום דקות לאחר האירוע.

תוך שניות, ולאחר שהסוו את פניהם, פרצו השודדים את החלון בקומת גלריית 'אפולון', גלריית תכשיטים היסטורית המתוארכת למאה ה-17 המסמלת יותר מכל את עושר ממלכת צרפת של אותם ימים.

ככל הנראה בעזרת מסור דיסק מתקדם, הצליחו הפושעים לפרוץ את החלון ומיד לאחר מכן שברו את הזכוכית המשוריינת שהגנה על התכשיטים יקרי הערך. כאמור, תוך 7 דקות בלבד הצליחו הפורצים לעזוב את המקום עם השלל בידיהם.

מדיווחים של מבקרים ועובדים שהיו במקום עולה לכאורה כי לא בוצע שימוש בנשק ואף אדם לא אוים על ידי השודדים המקצועיים. "לא הייתה אלימות", תואר על ידי אלו שהיו במקום בזמן האירוע.

אחד התכשיטים שככל הנראה נשדד הוא אחד מכתרי הממלכה הרבים "כתר המלכה יוג'יני", המשובץ בלא פחות מ-2,500 יהלומים. גורמים רשמיים אמרו כי כל אחד מהחפצים שנגנבו הוא "בלתי ניתן להערכה" מבחינת ערכם הכספי. ייתכן שאותו כתר, היקר ביותר בגלריה, נמצא לאחר מכן בסמוך.

לפי דיווחים בצרפת "אחד מהתכשיטים" נמצא שבור על הרצפה במקום - לא ברור אם בתוך המבנה או מחוצה לו, השודדים ככל הנראה החליטו לוותר עליו וברחו מהמקום.

עוד נמצאו במקום גלוני דלק שהיו ככל הנראה מיועדים להצית את משאית המנוף ששימשה לשוד. המשטרה מאמינה כי תצליח למצוא דגימות דנ"א בתוך כלי הרכב ששימש את הפורצים.

מאז 1911, אז נשדד ממוזיאון הלובר ציור המונה ליזה, לא התרחש שוד בסדר גודל של זה שהתרחש הבוקר באתר ההיסטורי, פרשנים בצרפת מתארים את האירוע כדרמטי במיוחד שצפוי להיכנס לספרי ההיסטוריה של הרפובליקה.

כעת, המשטרה מאמינה כי נותר לה רק זמן מועט כדי להצליח להשיב בחזרה את היצירות היקרות, כאשר המצוד נמשך בכל רחבי פריז וסביבתה החל משעות הבוקר ומחסומים נפרסו בגבולות עם המדינות הסמוכות.

