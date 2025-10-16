תאונה טרגית שאירעה בליל ה־13 באוקטובר בעיר צ’נגדו, שבדרום־מערב סין, גבתה את חייו של נהג צעיר בן 31, לאחר שמכונית ה־SU7 החשמלית של חברת שיאומי שבה נהג עלתה באש בעקבות התנגשות. לפי תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הסיניות, הרכב פגע תחילה ברכב אחר, איבד שליטה, חצה את קו ההפרדה המרכזי והתנגש במעקה - אז פרצה אש עזה.

עוברי אורח שנקלעו למקום ניסו לפרוץ את דלתות המכונית, אך ללא הצלחה. הזכוכיות נותרו שלמות על אף ניסיונות חוזרים לשוברן במכות ובבעיטות, והאש התפשטה במהירות. רק צוותי כיבוי אש הצליחו לכבות את הלהבות, אולם נהג הרכב נלכד בפנים ונהרג במקום. המשטרה המקומית ציינה כי קיים חשד כי הנהג היה תחת השפעת אלכוהול בעת התאונה.

זהו אינו המקרה הראשון שבו מעורבת שיאומי בתאונה קטלנית עם דגם זה. במרץ האחרון נהרגו שלוש סטודנטיות כשמכונית SU7 אחרת התנגשה במעקה בטיחות, ככל הנראה בזמן שהמערכת האוטונומית של הרכב הייתה פעילה. שני המקרים יחד מעוררים ספקות גוברים סביב בטיחות תכנון הדלתות החשמליות והמערכות האלקטרוניות של הרכב - במיוחד במצבים של הפסקת חשמל או תקלה מערכתית.

לאחר התאונה האחרונה צנחו מניות שיאומי בשיעור של כמעט תשעה אחוזים בבורסת הונג קונג - הירידה החדה ביותר מזה חצי שנה. החברה טרם פרסמה תגובה רשמית לאירוע, אך ברשתות החברתיות ובפורומים של בעלי רכבים החלה סערה סביב שאלת האחריות: האם עיצוב הדלתות הנסתרות, שנועד לשפר את האווירודינמיות והמראה החדשני של הרכבים, בא על חשבון האפשרות להציל חיים במקרה חירום.

האסון בצ’נגדו מתרחש בעיצומה של בחינה מחמירה מצד רגולטורים בסין ובארצות הברית. הרשויות הסיניות הציגו לאחרונה טיוטת תקנות שתחייב יצרני רכבים לכלול מנגנון פתיחה מכני חיצוני בכל דלת עד לשנת 2027, ואילו בארה״ב נפתחה חקירה נגד טסלה בעקבות דיווחים דומים על נוסעים שנלכדו במכוניות לאחר שהחשמל נותק.

מומחי בטיחות מזהירים כי התחרות בין יצרני רכב חשמלי על עיצוב מינימליסטי ועתידני עלולה להוביל להזנחת מנגנוני בטיחות בסיסיים. לדבריהם, “אין טכנולוגיה מצילת חיים אם אי אפשר לצאת ממנה בזמן.”