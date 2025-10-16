כיכר השבת
חששות גוברים בנוגע למערכות הרכב

אסון נוסף ברכב חשמלי של שיאומי: נהג נהרג לאחר שנלכד במכונית בוערת

תאונה קטלנית בעיר צ’נגדו שבסין שבה נהרג נהג בן 31 מחוללת סערה עולמית ומעלה מחדש את הסוגיה הבוערת של בטיחות ידיות הדלתות החשמליות | לפי הדיווחים, עוברי אורח ניסו לפרוץ את דלתות הדגם SU7 ללא הצלחה בעוד הרכב עולה באש | מדובר בתאונה השנייה השנה שבה מעורב רכב מדגם זה - ושוב עולות שאלות קשות כלפי יצרנית הטכנולוגיה הסינית (רכב)

המכונית הבוערת (צילום: רשתות חברתיות)

תאונה טרגית שאירעה בליל ה־13 באוקטובר בעיר צ’נגדו, שבדרום־מערב סין, גבתה את חייו של נהג צעיר בן 31, לאחר שמכונית ה־SU7 החשמלית של חברת שיאומי שבה נהג עלתה באש בעקבות התנגשות. לפי תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הסיניות, הרכב פגע תחילה ברכב אחר, איבד שליטה, חצה את קו ההפרדה המרכזי והתנגש במעקה - אז פרצה אש עזה.

עוברי אורח שנקלעו למקום ניסו לפרוץ את דלתות המכונית, אך ללא הצלחה. הזכוכיות נותרו שלמות על אף ניסיונות חוזרים לשוברן במכות ובבעיטות, והאש התפשטה במהירות. רק צוותי כיבוי אש הצליחו לכבות את הלהבות, אולם נהג הרכב נלכד בפנים ונהרג במקום. המשטרה המקומית ציינה כי קיים חשד כי הנהג היה תחת השפעת אלכוהול בעת התאונה.

זהו אינו המקרה הראשון שבו מעורבת שיאומי בתאונה קטלנית עם דגם זה. במרץ האחרון נהרגו שלוש סטודנטיות כשמכונית SU7 אחרת התנגשה במעקה בטיחות, ככל הנראה בזמן שהמערכת האוטונומית של הרכב הייתה פעילה. שני המקרים יחד מעוררים ספקות גוברים סביב בטיחות תכנון הדלתות החשמליות והמערכות האלקטרוניות של הרכב - במיוחד במצבים של הפסקת חשמל או תקלה מערכתית.

לאחר התאונה האחרונה צנחו מניות שיאומי בשיעור של כמעט תשעה אחוזים בבורסת הונג קונג - הירידה החדה ביותר מזה חצי שנה. החברה טרם פרסמה תגובה רשמית לאירוע, אך ברשתות החברתיות ובפורומים של בעלי רכבים החלה סערה סביב שאלת האחריות: האם עיצוב הדלתות הנסתרות, שנועד לשפר את האווירודינמיות והמראה החדשני של הרכבים, בא על חשבון האפשרות להציל חיים במקרה חירום.

האסון בצ’נגדו מתרחש בעיצומה של בחינה מחמירה מצד רגולטורים בסין ובארצות הברית. הרשויות הסיניות הציגו לאחרונה טיוטת תקנות שתחייב יצרני רכבים לכלול מנגנון פתיחה מכני חיצוני בכל דלת עד לשנת 2027, ואילו בארה״ב נפתחה חקירה נגד טסלה בעקבות דיווחים דומים על נוסעים שנלכדו במכוניות לאחר שהחשמל נותק.

מומחי בטיחות מזהירים כי התחרות בין יצרני רכב חשמלי על עיצוב מינימליסטי ועתידני עלולה להוביל להזנחת מנגנוני בטיחות בסיסיים. לדבריהם, “אין טכנולוגיה מצילת חיים אם אי אפשר לצאת ממנה בזמן.”

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר