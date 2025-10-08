זירת התאונה הקטלנית, הבוקר ( צילום: דוברות מד"א )

הקטל בכבישים: הבוקר (רביעי) התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון, על רכב שהתנגש בחלקה האחורי של משאית חונה, עף לתעלה בצד הכביש ועלה באש, בכביש 2 סמוך לבונים.

כוחות הצלה גדולים שהוזעקו לזירה דיווחו על נהג הרכב ללא סימני חיים וקובעים את מותו. פאראמדיקית מד"א אחוה סעדיה וחובש רפואת חרום במד"א יוסף פרידמן סיפרו: "מדובר בתאונה מזעזעת, הגענו למקום וראינו בתעלה בצד הכביש רכב שעלה באש, סיפרו לנו שהוא התנגש בחלקה האחורי של שמשאית שעמדה בצד הדרך, עף לתעלה ועלה באש. "לאחר שהכבאים סיימו לכבות את האש נאלצנו לקבוע את מותו של נהג הרכב שהיה ללא סימני חיים. טיפלנו גם בנהג המשאית גבר כבן 65 שפונה כשמצבו קל. זו תאונה קשה מאוד ומזעזעת".

זירת התאונה ( צילום: דוברות מד"א )

מהמשטרה נמסר: "שיבושי תנועה בכביש 2 לצפון (הבונים) עקב תאונה קשה. ניידות אגף התנועה במקום ביחד עם כב"ה ומד"א.

"נהגו בסבלנות ובזהירות. אתם מרגישים עייפים עצרו למנוחה במקומות המותרים והבטוחים. נהיגה בחוסר עירנות מסוכנת".