תיעוד: נכנס לקיוסק בלב הארץ ומרוקן באיומים את השטרות מהקופה

הסכין שנתפסה ( צילום: דוברות המשטרה )

הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה נגד תושב רמת גן בן 36, החשוד בביצוע שוד בשני קיוסקים ברמת גן ובתל אביב באותו יום. כך הודיעה היום (חמישי) המשטרה. תיעודים ממצלמות האבטחה בשני הקיוסקים חושפים את מעשהו, לכאורה.

זה קרה לפני כשלושה שבועות. בתאריך 25/9/25, יום חמישי בשבוע. המקרה הראשון התרחש בשעה 06:00 בבוקר. במוקד המשטרה התקבל דיווח על חשוד שהגיע לקיוסק בדרך השלום בתל אביב - תוך שאחז סכין, שדד כסף מהקופה ונמלט. כוחות משטרת תל אביב דרום הגיעו למקום ונפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות. בתוך כך, סמוך לשעה 13:00 בצהריים באותו יום, התקבל דיווח במוקד המשטרה על חשוד שנכנס לקיוסק ברח' עוזיאל ברמת גן, ובאיומי סכין גנב את כסף מזומן מהקופה ונמלט מהמקום. שוטרי ובלשי משטרת בני ברק-רמת גן הגיעו מיד למקום והחלו בסריקות לצד פעולות חקירה מהירות, תוך איסוף ממצאים וראיות.

סרטוני מצלמות האבטחה משני אירועי השוד ( צילום: דוברות המשטרה )

תוך זמן קצר, הבלשים ולוחמי יס"מ מחוז ת"א איתרו את החשוד, בן 36, תושב רמת גן ועצרו אותו. בת זוגו, בת 37 עוכבה. שניהם הובאו לחקירה בתחנת המשטרה.

בתוך כך, השוטרים ערכו חיפוש ותפסו סכין. כמו כן נתפס חומר החשוד כסם מסוג הרואין במשקל 6 גרם.

עפ"י חקירה משותפת שניהלו בתחנת בני ברק-רמת גן ותחנת ת"א דרום, החשוד פעל באותה השיטה בשני הקיוסקים, כאשר נכנס אליהם שעל ראשו קסדה ואחז בסכין מטבח. החשוד ניגש למוכר בקופה, לקח כסף ונמלט על גביי האופנוע שעימו הגיע. מהקיוסק בת"א גנב כ-2,000 ש"ח ומהקיוסק בר"ג גנב כ-700 ש"ח. מעצר החשוד הוארך מעת לעת.