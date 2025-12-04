כיכר השבת
למה לא מדווחים על זה? 

150 אלף שקל: למי שייך המטמון שנמצא בקיר הדירה?

אברך מכולל 'סלבודקה' מצא סכום כסף גדול במזומן בקיר דירה ישנה בבני ברק; המקרה הועבר להכרעה הלכתית, והכסף הושב למוכרת הדירה שפרצה בבכי: "למה לא מדווחים על דברים טובים כאלה?" (חרדים, חוק ומשפט)

אצל הראב"ד הגר"י סילמן (צילום: באדיבות)

סיפור יוצא דופן ומרגש של יושר, המאיר את פניה של הקהילה התורנית, התרחש היום (חמישי) ב. אברך צעיר, הלומד בכולל "סלבודקה", רכש לאחרונה דירה ישנה, ששימשה בעבר את אחיה המנוח של המוכרת, תושבת הוד השרון.

במהלך עבודות השיפוץ בנכס, התגלתה מציאה מדהימה: סכום של 150 אלף שקל במזומן נמצא מוסתר היטב בתוך אחד מקירות הדירה.

השאלה ההלכתית המורכבת: למי שייך הכסף?

האברך הנרגש לא רצה להחליט על דעת עצמו, ומיהר לבקש להכרעה הלכתית מהראב"ד הגר"י סילמן

אצל הראב"ד הגר"י סילמן (צילום: באדיבות)

הראב"ד פסק באופן חד משמעי כי על פי ההלכה יש להשיב את הסכום המלא למוכרת, שלא ידעה כלל על קיומו של המטמון.

היום נערך מעמד מיוחד ומרגש במעונו של הרב, בו הושב הכסף לאישה. בנוכחות חברים מהכולל וקרובים, קיבלה האישה את הסכום.

האישה, שאינה דתייה, התרגשה מאוד מהמעמד וממעשה היושר הבלתי-רגיל. היא פרצה בבכי ופנתה לנוכחים בשאלה כואבת: "מדוע לא מדווחים על דברים טובים כאלה בתקשורת?"

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר