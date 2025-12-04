150 אלף שקל: למי שייך המטמון שנמצא בקיר הדירה?

אצל הראב"ד הגר"י סילמן ( צילום: באדיבות )

סיפור יוצא דופן ומרגש של יושר, המאיר את פניה של הקהילה התורנית, התרחש היום (חמישי) בבני ברק. אברך צעיר, הלומד בכולל "סלבודקה", רכש לאחרונה דירה ישנה, ששימשה בעבר את אחיה המנוח של המוכרת, תושבת הוד השרון.

במהלך עבודות השיפוץ בנכס, התגלתה מציאה מדהימה: סכום של 150 אלף שקל במזומן נמצא מוסתר היטב בתוך אחד מקירות הדירה. השאלה ההלכתית המורכבת: למי שייך הכסף? האברך הנרגש לא רצה להחליט על דעת עצמו, ומיהר לבקש להכרעה הלכתית מהראב"ד הגר"י סילמן

הראב"ד פסק באופן חד משמעי כי על פי ההלכה יש להשיב את הסכום המלא למוכרת, שלא ידעה כלל על קיומו של המטמון.

היום נערך מעמד מיוחד ומרגש במעונו של הרב, בו הושב הכסף לאישה. בנוכחות חברים מהכולל וקרובים, קיבלה האישה את הסכום.

האישה, שאינה דתייה, התרגשה מאוד מהמעמד וממעשה היושר הבלתי-רגיל. היא פרצה בבכי ופנתה לנוכחים בשאלה כואבת: "מדוע לא מדווחים על דברים טובים כאלה בתקשורת?"