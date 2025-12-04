נגמר רע: המשחק בשכונה החרדית שגרם לשריפה שפצעה ילד אנושות

הזירה, הערב ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

ממצאי החקירה של צוות חקירה בראשות רע"ן החקירות של מחוז ירושלים בכבאות והצלה העלה כי השריפה בשכונת רמות בירושלים אמש, פרצה בעקבות משחק באש באחד מחדרי הדירה.

זה קרה אמש, יום רביעי, בשעת ערב. לפי ממצאים ראשונים עולה כי באחד מהחדרים בבניין שיחקו באש גלויה. האש התפתחה במהירות הודות למטען האש הרב שהיה במקום. ילד בן 10, שנכח בדירה, נזקק לחילוץ. לוחמי האש חילצו אותו כשהוא במצב אנוש, כתוצאה משאיפת עשן משמעותית, והוא הועבר לטיפול רפואי. טפסר שמוליק פרידמן מפקד מחוז ירושלים מסר: "האירוע הזה הוא תזכורת קשה ומצערת לכך שכל שימוש באש גלויה בבית, גם לכאורה משחק תמים, עלול להסתיים באסון. נבהיר שוב עד כמה נדרשת השגחה מלאה והקפדה על סביבה בטוחה לילדים".

הזירה בירושלים ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

שוקי בקר פרמדיק איחוד הצלה מסר: "מדובר בנער שחולץ ע"י צוותי כיבוי מהדירה כשהוא ללא הכרה לאחר ששאף עשן. במהלך הפינוי של הילד באמבולנס של איחוד הצלה לבו של הנער חדל מלפעום וביצעתי בו החייאה מוצלחת.

"לאחר שבאורח נס לבו שב לפעום לאחר מתן שוק חשמלי מדפיברילטור (מַפְעֵם) של האמבולנס, הוא אושפז בבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה".