כיכר השבת
החייאה במקום

ילד בן 10 חולץ מדירה בוערת באש בשכונת רמות בירושלים, מצבו אנוש

צוותי חירום חילצו מדירה בוערת בשכונת רמות בירושלים ילד בן 10 ללא הכרה, כשמצבו מוגדר אנוש | חובשים ופרמדיקים פתחו בפעולות החייאה (בארץ)

הזירה, הערב (צילום: דוברות איחוד הצלה)

שריפה פרצה הערב (רביעי) בדירת מגורים בשכונת רמות בירושלים. מהדירה חולץ ילד כבן 10 ללא הכרה וכשמצבו מוגדר אנוש.

"התקבל במוקד 102 דיווח על שריפה בדירה בקומה מינוס 2 בבניין בן 7 קומות בשכונת רמות", נמסר מכבאות והצלה מחוז ירושלים.

"צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב האומה הוזנקו למקום ופועלים לכיבוי השריפה ומניעת התפשטותה. לוחמי האש איתרו ילד בן 10 כשהוא ללא הכרה, חילצו אותו מהדירה הבוערת והעבירו אותו לצוותי הרפואה להמשך טיפול רפואי".

מאיחוד הצלה נמסר: "אמבולנס איחוד הצלה (בליווי פרמדיק איחוד הצלה) מפנה מהזירה תוך כדי פעולות החייאה ילד כבן 10 שחולץ ע"י צוותי כיבוי מהדירה כשהוא במצב אנוש ללא דופק ונשימה".

כיכר השבת
