טקס הכתרת חכם באשי ( צילום: באדיבות המצלם )

ראשי הקהילה היהודית בטורקיה התכנסו בבית הכנסת המרכזי 'נווה שלום' באיסטנבול למעמד הכתרה נרגש: הרב דוד צבי הוכתר רשמית לתפקיד החכם באשי החדש של המדינה.

המינוי ההיסטורי ממקם את הרב צבי כמנהיג הרוחני ה-34 במספר מאז ייסוד המוסד בתקופה העות'מאנית, והחכם באשי הרביעי תחת שלטון הרפובליקה המודרנית. טקס ההכתרה נערך בהשתתפות חברי בית הדין המקומי ורבני הקהילה הספרדית. מנהיגות מאוחדת: בחירה פה אחד והמשכיות בחירתו של הרב בן ה-70 אינה מקרית. הרב צבי, ששימש כרב קהילת 'בית ישראל' באיסטנבול, נבחר לתפקיד כבר בספטמבר 2025 – פה אחד, וללא מתמודדים מתחרים. בחירה זו משקפת את רצון הקהילה היהודית להבטיח מנהיגות דתית חזקה והמשכיות מוסדית לירושת הקודש. תיעוד דרמטי: כטב"מים אוקראינים פוגעים במטוס מיג-29 רוסי אריה רוזן | 21:17 הטרנד הסתבך: שלושה נערים נעצרו בארה"ב בעקבות אתגר טיקטוק | תיעוד אריה רוזן | 17:19 הרב צבי מגיע ממשפחה ששורשיה נטועים עמוק בטורקיה במשך מאות שנים. הוא נודע בקהילה כמנהיג רוחני, שוחט וכן חזן, המקדיש את חייו לחינוך יהודי ולשימור מנהגי הקודש הספרדיים-טורקיים הייחודיים.

הכתרת חכם באשי ( צילום: באדיבות המצלם )

נוכחות בינלאומית וכהונה ארוכת טווח

באירוע השתתפו רבנים ודיינים רבים, בהם הרב יהודה אדוני, הרב יצחק פרץ, הרב יצחק אלאלוף, הרב נפתלי חליבה, הרב אלברט גרשון, והרב מנחם פרוש (רב מחלקת הכשרות). כמו כן נכח במעמד הרב מנדל חיטריק, המכהן כרב הקהילה האשכנזית בטורקיה ויו"ר איחוד הרבנים במדינות האיסלאם (ARIS), גוף בו חבר גם הרב צבי.

הרב דוד צבי מונה לכהונה בת שבע שנים, הניתנת לחידוש. אם לא תתחוללנה התפתחויות יוצאות דופן, הוא צפוי לשמש כמנהיג הרוחני העליון של יהודי טורקיה עד שנת 2032.

כזכור, לפני כמעט שנה, נפטר לבית עולמו רבה הראשי של טורקיה וחבר מועצת הנשיאות של איחוד הרבנים במדינות האסלאם, הרב יצחק חליבה זצ"ל, והוא בן 84 בפטירתו.

כעת הוכתר מחליפו לתפקיד המרומם