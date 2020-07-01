לא שקט בבתי וורשא: שוב עימות חזיתי של כולל פולין והסיקריקים, והמאבק העז סביב מבנה צפוי להביא לפיצוץ ● הסיקריקים טוענים: פעילים של "כולל פולין" משליטים טרור, ומתנכלים אל כל מי שיוצא נגדם ● בין הקורבנות: כתב "המבשר", יוחנן ברנשטין, שהעז לפרסם ידיעה נגדם ● כל הפרטים (חרדים)
סערה באחוזת ברכפלד במודיעין-עלית: כבר מחר יוסמך הגר"י סילמן לרבה של ברכפלד. כדי למנוע מחלוקות ופרוד לבבות, תוארו הרשמי של הגר"י יהיה "רבה של קהילת "תורה ותפילה". רבה הנוכחי של ברכפלד שוחח עם הגר"י הבוקר, והביע הסכמה עקרונית למהלך. מיוחד (חרדים)