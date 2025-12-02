תקדים שני: בג"ץ מתכנס בהרכב מלא - למה עכשיו?

בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) הודיע היום (שלישי) על החלטה דרמטית: הדיון בעתירות הדורשות לפסול את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יתקיים בהרכב של כל שופטיו.
זהו תקדים שני מסוגו מאז הדיון ההיסטורי בספטמבר 2023, אז דנו כל 15 שופטי בג"ץ בביטול עילת הסבירות. גם הפעם, הדיון עוסק בעתירה נגד חוק יסוד, מה שמחדד את שאלת גבולות הסמכות השיפוטית.
עם זאת, בשל העובדה ששר המשפטים, יריב לוין, נמנע מלכנס את הוועדה לבחירת שופטים ובכך מונע מינויי שופטים לבית המשפט העליון – הדיון יתקיים בהרכב של 11 שופטים בלבד, לעומת 15 שישבו בו בדיון הקודם.
הוצאת הצווים ולוח הזמנים הדרמטי
בג"ץ הוציא צווים על תנאי המורים לממשלה, לכנסת ולמשיבים הנוספים לנמק את עמדתם עד 1 בפברואר.
במקביל, הדיון בעתירות שתוכנן ל-10 בדצמבר בהרכב שלושה בוטל. בית המשפט קבע כי הדיון בהרכב המורחב יתקיים "לא יאוחר מסוף המחצית הראשונה של שנת 2026".
לוח הזמנים שנקבע מעורר שאלות פוליטיות: החוק לשינוי הוועדה אמור להיכנס לתוקף רק בכנסת הבאה. המשמעות היא שבמידה והבחירות הכלליות יוקדמו, החוק יוכל להיכנס לתוקף לפני שהדיון בג"ץ יתקיים, מה שעלול להעמיד את בג"ץ בפני עובדה מוגמרת.
תגובת לוין – "הצו שהוצא דינו בטלות"
שר המשפטים יריב לוין לא המתין ופרסם תגובה חריפה מיד לאחר פרסום ההחלטה, בה הוא תוקף במילים קשות את המהלך השיפוטי.
"קומץ שופטים, שהתרגלו לבחור את בני משפחותיהם וחבריהם בחדרי חדרים, ולפסול את מי שלא נושא חן בעיניהם, מעיזים להתערב בחוק יסוד ששם סוף למנהגם הפסול."
לוין הבהיר כי הוא רואה בהתערבות בית המשפט צעד בלתי חוקי: "ההתערבות השיפוטית בחוק יסוד היא בלתי חוקית ומערערת את יסודות הדמוקרטיה. הצו שהוצא דינו בטלות." בסיום דבריו, קרא שר המשפטים לכנסת "להתייצב באופן נחרץ כנגד המהלך הפסול הזה".
המהלך של בג"ץ מבטיח כי משבר היחסים בין הרשויות חוזר להיות הנושא הבוער ביותר על סדר היום הלאומי, עם הכרעה שיפוטית קריטית שתלויה באוויר.
