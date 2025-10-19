כיכר השבת
טראמפ כפי שלא ראיתם מעולם

עם כתר, משליך בוץ על מפגינים בניו יורק: כך נראה סרטון ה-AI המשעשע שפרסם טראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם סרטון בינה מלאכותית יוצא דופן, בו הוא נראה מטיס מטוס קרב ומשליך בוץ על מפגינים נגדו | בסרטון הוא נראה ישוב במטוס, מחויך עם כתר לראשו, בתשובה למפגיני ה"אין מלכים" שהפגינו אתמול ברחובות ארה"ב (חדשות) 

הסרטון שפרסם טראמפ (צילום: מתוך חשבון ה-TRUTH של הנשיא )

נשיא ארה"ב פרסם סרטון בינה מלאכותית יוצא דופן, בו הוא נראה משליך בוץ (לפי הגרסה הלא-קיצונית של האירוע), על ראשי מפגינים נגדו במסגרת מחאות בארה"ב אמש.

על מטוס הקרב שנראה ממריא נכתב בצבע צהוב "המלך טראמפ", בתא הטייס יושב לו הנשיא טראמפ עם כתר זהב לראשו וחליפת טייס לגופו.

לאחר מכן נראה המטוס משליך בוץ כשהוא עובר מעל ה'טיימס סקוור' בניו יורק, ומפגינים שעומדים בהפגנה נגד טראמפ ביום ה"אין מלכים" שהוכרז אמש, מקבלים מנה הגונה על ראשם.

אחד מימי המחאה הגדולים ביותר נגד מדיניות ממשל טראמפ התרחש אמש (שבת) בשורת ערים ברחבי ארה"ב. הנושא המרכזי של הצעדות היה ההאשמה כי הנשיא טראמפ מתנהג יותר כמו מלך מאשר כפקיד נבחר.

זה סימן את גל המחאות השני שאורגן על ידי No Kings - רשת של ארגונים פרוגרסיביים הנלחמים נגד האג'נדה של טראמפ.

המארגנים אמרו שכ-2,600 אירועי "No Kings" מתוכננים כמעט בכל מדינה, וכי הם צופים השתתפות גדולה יותר מאשר 5 מיליון שהשתתפו, לדבריהם, בפעילות הארצית הקודמת ביוני.

