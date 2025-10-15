כיכר השבת
רגע אחרי הנאום ההיסטורי בכנסת: בלשכת רה"מ חוששים ממשבר מדיני עם ארה"ב

בלשכת ראש הממשלה חוששים כי לא יצליחו להשיג רוב נגד הצעות החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון, מה שעלול לסבך את ישראל עם ממשל הנשיא טראמפ | הפרטים (פוליטי, מדיני)

נתניהו וטראמפ בכנסת (צילום: אבי אוחיון לע"מ)

ימים בודדים לאחר ביקורו של נשיא ארה"ב בישראל, בלשכת רה"מ נתניהו חוששים מפני משבר מדיני עם ארה"ב, בשל ההצבעות אשר צפויות לעלות במליאת הכנסת בנוגע להחלת ריבונות ביו"ש, כך פורבם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאי מיכאל שמש, ההצעה צפויה לעלות להצבעה כבר בשבוע הבא, הצעה אחת של ישראל ביתנו של ליברמן, ועוד הצעה דומה של מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר.

בלשכת נתניהו גוברים החששות בשל החחש ממשבר מדיני, עם ארה"ב, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע שלא יאפשר לישראל להחיל ריבונות ברחבי יהודה ושומרון.

בקואליציה מעריכים כי בעוצמה יהודית יצביעו בעד ההצעה, ובנוסף יהיה מאוד קשה להוריד את החוק בשל ההתקרבות של ישראל להליכה לבחירות בשנה הקרובה.

