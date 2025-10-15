ימים בודדים לאחר ביקורו של נשיא ארה"ב טראמפ בישראל, בלשכת רה"מ נתניהו חוששים מפני משבר מדיני עם ארה"ב, בשל ההצבעות אשר צפויות לעלות במליאת הכנסת בנוגע להחלת ריבונות ביו"ש, כך פורבם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאי מיכאל שמש, ההצעה צפויה לעלות להצבעה כבר בשבוע הבא, הצעה אחת של ישראל ביתנו של ליברמן, ועוד הצעה דומה של מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר.

בלשכת נתניהו גוברים החששות בשל החחש ממשבר מדיני, עם ארה"ב, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע שלא יאפשר לישראל להחיל ריבונות ברחבי יהודה ושומרון.

בקואליציה מעריכים כי בעוצמה יהודית יצביעו בעד ההצעה, ובנוסף יהיה מאוד קשה להוריד את החוק בשל ההתקרבות של ישראל להליכה לבחירות בשנה הקרובה.