כיכר השבת
חקירה נפתחה

פשע מלחמה? טראמפ אומר שלא נתן הוראה לבצע וידוא הריגה - פיט הגסת' מסתבך 

מזכיר המלחמה של ארה"ב עומד בימים אלו בלב שערורייה שגררה חקירה דו-מפלגתית בקונגרס שעוסקת בשאלה אם מזכיר המלחמה בגסת' הורה על וידוא הריגה כלפי נרקו-טרוריסטים שלא נפגעו בתקיפה על סירת סמים | טראמפ אמר שהוא מאמין לו, אם כי הדגיש שהוראה כזו - אם הייתה - לא ניתנה על דעתו של נשיא ארה"ב (בעולם) 

1תגובות

נשיא ארצות הברית דחה את הטענות לפיהן שר המלחמה פיט הגסת' הורה על תקיפה שנייה נגד כלי שיט ונצואלי חשוד בהברחת סמים, ואמר כי הוא מאמין "במאה אחוז" להכחשות של שרו.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגן בתקיפות ביום ראשון על שר המלחמה שלו, פיט הגסת', על רקע דיווחים בכלי תקשורת מרכזיים, בהם "הוושינגטון פוסט" ו-CNN, שטענו כי השר הורה על תקיפה שנייה נגד סירת סמים בקריביים. על פי הדיווחים, התקיפה השנייה בוצעה ב-2 בספטמבר 2025, וגרמה למותם של שני ניצולים שנפצעו קודם לכן.

במהלך תדרוך שנערך על סיפון המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1", הכחיש טראמפ את הדיווחים. טראמפ ציין כי הגסת' הכחיש בפניו את מתן הפקודה, וכי הוא מקבל את דבריו ללא היסוס. "הוא אמר שהוא לא אמר את זה, ואני מאמין לו במאה אחוז," אמר הנשיא. כשנשאל אם היה מאשר תקיפה שנייה לוּ הייתה מתרחשת, הנשיא התנער מהרעיון ואמר כי "לא הייתי רוצה את זה. לא תקיפה שנייה".

ההאשמות נגד הגסת' התבססו בין היתר על דיווח שבו מפקד המבצע טען בשיחה מאובטחת כי הניצולים נחשבו למטרות לגיטימיות מכיוון שהייתה להם יכולת ליצור קשר עם מבריחים אחרים. המפקד אף טען כי התקיפה השנייה בוצעה כדי לציית להנחיה לכאורה של השר, שלפיה "כולם חייבים להיהרג".

מנגד, הגסת' הגיב להאשמות וכינה את הדיווחים "חדשות מזויפות" המכילות "דיווחים מומצאים, מסיתים ומזלזלים", שמטרתם "להכפיש את הלוחמים המדהימים שלנו הנלחמים להגנת המולדת". שר המלחמה הוסיף והצדיק את המבצעים באומרו כי "הכוונה המוצהרת היא לעצור סמים קטלניים, להרוס סירות מבריחים ולהרוג את המבריחים-טרוריסטים המרעילים את העם האמריקאי". הוא אף טען כי "כל מבריח שאנו הורגים משויך לארגון טרור מוגדר."

טראמפ שיבח את הקמפיין הרחב נגד סירות ההברחה, וטען כי פעולות אלה הביאו לירידה חדה בזרימת הסמים לארצות הברית דרך הים בחודשים האחרונים. הנשיא תיאר את כלי השיט כסכנה קטלנית והצדיק את המבצעים באומרו: "אפשר לראות את הסירות. אפשר לראות את הסמים בסירות וכל סירה אחראית להרג של 25,000 אמריקאים."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ואם אמר מעולה. כמו פה שפותחים חקירה על חיילים שעשו וידוא הריגה וזה אמור להיות החוק מלכתחילה
חל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר