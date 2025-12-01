נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הטענות לפיהן שר המלחמה פיט הגסת' הורה על תקיפה שנייה נגד כלי שיט ונצואלי חשוד בהברחת סמים, ואמר כי הוא מאמין "במאה אחוז" להכחשות של שרו.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגן בתקיפות ביום ראשון על שר המלחמה שלו, פיט הגסת', על רקע דיווחים בכלי תקשורת מרכזיים, בהם "הוושינגטון פוסט" ו-CNN, שטענו כי השר הורה על תקיפה שנייה נגד סירת סמים בקריביים. על פי הדיווחים, התקיפה השנייה בוצעה ב-2 בספטמבר 2025, וגרמה למותם של שני ניצולים שנפצעו קודם לכן.

במהלך תדרוך שנערך על סיפון המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1", הכחיש טראמפ את הדיווחים. טראמפ ציין כי הגסת' הכחיש בפניו את מתן הפקודה, וכי הוא מקבל את דבריו ללא היסוס. "הוא אמר שהוא לא אמר את זה, ואני מאמין לו במאה אחוז," אמר הנשיא. כשנשאל אם היה מאשר תקיפה שנייה לוּ הייתה מתרחשת, הנשיא התנער מהרעיון ואמר כי "לא הייתי רוצה את זה. לא תקיפה שנייה".

ההאשמות נגד הגסת' התבססו בין היתר על דיווח שבו מפקד המבצע טען בשיחה מאובטחת כי הניצולים נחשבו למטרות לגיטימיות מכיוון שהייתה להם יכולת ליצור קשר עם מבריחים אחרים. המפקד אף טען כי התקיפה השנייה בוצעה כדי לציית להנחיה לכאורה של השר, שלפיה "כולם חייבים להיהרג".

מנגד, הגסת' הגיב להאשמות וכינה את הדיווחים "חדשות מזויפות" המכילות "דיווחים מומצאים, מסיתים ומזלזלים", שמטרתם "להכפיש את הלוחמים המדהימים שלנו הנלחמים להגנת המולדת". שר המלחמה הוסיף והצדיק את המבצעים באומרו כי "הכוונה המוצהרת היא לעצור סמים קטלניים, להרוס סירות מבריחים ולהרוג את המבריחים-טרוריסטים המרעילים את העם האמריקאי". הוא אף טען כי "כל מבריח שאנו הורגים משויך לארגון טרור מוגדר."

טראמפ שיבח את הקמפיין הרחב נגד סירות ההברחה, וטען כי פעולות אלה הביאו לירידה חדה בזרימת הסמים לארצות הברית דרך הים בחודשים האחרונים. הנשיא תיאר את כלי השיט כסכנה קטלנית והצדיק את המבצעים באומרו: "אפשר לראות את הסירות. אפשר לראות את הסמים בסירות וכל סירה אחראית להרג של 25,000 אמריקאים."