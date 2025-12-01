נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יקיים הלילה (בין שני לשלישי) דיון מיוחד עם הצמרת הביטחונית בממשלו סביב הצעדים הבאים בקמפיין הלחץ שהוא מפעיל נגד נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, קמפיין שמטרתו המוצהרת היא מאבק בהברחות סמים לארה"ב.

הדיון ייערך על רקע המתיחות הגבוהה בין ארה"ב לוונצואלה, שהחלה מאז פתח ממשל טראמפ בחודש ספטמבר במבצע הפצצות נרחב נגד סירות סמים בים הקריבי ובאוקיינוס השקט. טראמפ, שהודיע בעבר כי הוא "אינו שולל" מבצע קרקעי במדינה הגדיר בתחילת השבוע את המרחב האווירי של ונצואלה כ"סגור", והכניס את המדינה החלשה מבחינה צבאית ללחץ גבוה.

טראמפ אישר אמש בשיחה עם כתבים את הדיווחים על השיחה שקיים עם מדורו בחודש שעבר, אבל סירב לפרט על מה השניים שוחחו. "לא אומר אם היא התנהלה טוב או רע, זו הייתה שיחת טלפון", אמר.

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי טראמפ דרש ממדורו לפרוש מתפקידו באופן מיידי, והזהיר אותו כי אם לא יעשה כן ארה"ב תשקול "אופציות אחרות" – ובהן שימוש בכוח.

דיווח דומה אך מפורט יותר פורסם הלילה בעיתון "מיאמי הראלד", שבו צוטטו גורמים שטענו כי טראמפ העביר למדורו "מסר בוטה" באותה שיחה, שהתקיימה לפי הדיווח ב-21 בנובמבר. "אתה יכול להציל את עצמך ואת הקרובים לך, אבל אתה חייב לעזוב את המדינה מיד", אמר טראמפ למדורו לפי הדיווח.

הגורמים ששוחחו עם העיתון טענו כי טראמפ הבטיח לספק למדורו, לאשתו ולבנם מעבר בטוח אל מחוץ לוונצואלה במידה ויעזוב. לפי הדיווח, מדורו סירב לפרוש מיידית. עוד נטען כי הוא הציג בשיחה כמה דרישות ותנאים לפרישה, כמו חסינות ברחבי העולם מהעמדתו לדין ושמירה על כוח צבאי בוונצואלה.