הסרטון המסכם את מסעו של טראמפ ( צילום: החשבון הרשמי של הנשיא - תרגום: ד"ש )

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שביקר בתחילת השבוע בישראל לרגל הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס ועל רקע השבת החטופים, העלה אמש (רביעי) סרטון סיכום מרשים למסעו במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט, לחשבון הטוויטר שלו. בסרטון מתייחס הנשיא להישגים המשותפים ולכישלון הקיצוניות באזור.

בסרטון הוא מתאר את היום כ"יום של שמחה עמוקה, תקווה מרקיעת שחקים, אמונה מחודשת", ופתח בתודה עמוקה ל"אלוקי אברהם, יצחק ויעקב".

טראמפ הדגיש כי לאחר עשורים רבים של סכסוך, הגיע הזמן להכיר במציאות הכואבת של הקיצוניות. הוא קובע כי "עשורים של טרור וקיצוניות מתפתחים, ג'יהאדיזם ואנטישמיות - לא עבדו". הנשיא ממשיך ואומר כי השנאה היא "אסון" שהביא רק "אומללות, סבל, כישלון ומוות". לדבריו, "השנאות המרות הללו לא הניבו דבר" מעזה ועד איראן.

בניגוד לשנאה, טראמפ הדגיש את שיתוף הפעולה המפואר: "בנינו תעשיות יחד. עשינו תגליות יחד. התעמתנו עם הרשע יחד. ויצאנו למלחמה יחד". אולם, את הרגע היפה ביותר תיאר הנשיא בהקשר של השלום: "ואולי הכי יפה מכל, עשינו שלום יחד".

שיאו של הסרטון הוא כמובן ההכרזה על הצלחת המאמצים להשבת החטופים: "השבוע, נגד כל הסיכויים, עשינו את הבלתי אפשרי והבאנו את החטופים שלנו הביתה". טראמפ הוסיף כי אלוקים "ששכן בין אנשיו בעיר הזו", עדיין קורא לנו לפנות מ"הרע ולעשות טוב".

בסיום דבריו, הבהיר טראמפ כי שיתוף הפעולה הראה ששלום הוא לא רק "תקווה שאנו יכולים לחלום עליה" אלא "מציאות". הוא הגדיר את שיתוף הפעולה של כל האומות כשותפות בשלום וכ"ניצחון מדהים לישראל ולעולם". ההסכם ההיסטורי שנחתם, סיכם טראמפ, ענה לבסוף על תפילותיהם של מיליוני אנשים.