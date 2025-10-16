ג'ארד קושנר, יועצו הבכיר וחתנו של הנשיא דונלד טראמפ, שרטט בימים האחרונים בראיון פודקאסט פופולרי תמונה קוטבית וחריפה של פער המנהיגות הקיים במזרח התיכון. קושנר, סיפר על פגישות שקיים (בעבר) עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ועם נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, הדגיש את "האחריות של ישראל" ואת מחויבותה לביטחון ולשגשוג האזורי, וזאת בניגוד ל"חיי המותרות" ו"התלות בסיוע האמריקני" של הרשות הפלסטינית.

עיקר דבריו של קושנר התמקדו בהבדלים בהתנהלות ובתפיסת המעמד בין שני המנהיגים. הוא תיאר בהרחבה את האופן שבו הגיעו השניים לפגישות בוושינגטון:

על ראש ממשלת ישראל אמר קושנר: "אתה יודע, היינו נפגשים עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון והוא היה לוקח טיסת אל על מסחרית כדי לבוא לפגוש אותנו". הוא הוסיף והדגיש את מעמדה האמיתי של ישראל: נתניהו, לדבריו, "מנהל מעצמה צבאית ומעצמה כלכלית באזור". ישראל אומר קושנר היא "דמוקרטיה יציבה ואוטונומית במזרח התיכון".

לעומת זאת, הוא תיאר את אופי ההנהגה הפלסטינית וההתנהלות הכספית שלה. קושנר סיפר: "הנשיא עבאס היה מגיע לבקר אותנו בוושינגטון... הוא היה טס במטוס פרטי בשווי 60 מיליון דולר... מכניס סיגריה לפיו... ואז מישהו היה מדליק לו את הסיגריה". "הייתי בהלם, האם אני נפגש עם ראש קבוצת פליטים? האם אני נפגש עם מלך?".

הראיון גם שם זרקור על נושא הסיוע הזר. קושנר הדגיש כי ארצות הברית מספקת מדי שנה כארבעה מיליארד דולר לרשות הפלסטינית, לאונר"א, לירדן ולמצרים. לטענתו, כספים אלו "לעיתים קרובות נוצלו ללא אחריות".

קושנר הסביר כי ממשל טראמפ פעל מתוך גישה שביקשה לחרוג מ"סטטוס קוו" זה, ודרשה "תוצאות אמיתיות" בתמורה להשקעות האמריקניות באזור.