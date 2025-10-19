כיכר השבת
ארה"ב תשלח חיילים?

טראמפ נשאל: "האם אתה באמת מאמין שחמאס יוותר על נשקו?" - זה מה שענה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל היום בראיון שהעניק לרשת 'פוקס' אם הוא באמת מאמין שחמאס יסכים להתפרק מנשקו | טראמפ גם התייחס לשאלה אם ארה"ב תתערב באופן אקטיבי ותשלח חיילים אמריקנים לצורך פירוז עזה או פירוק הנשק של חמאס וזה מה שהוא ענה (חדשות) 

טראמפ (צילום: Shutterstock)

טראמפ: "אם לא יתפרק מנשקו – אנחנו או ישראל נעשה את זה"

נשיא ארצות הברית , התייחס היום (ראשון) בריאיון לרשת פוקס ניוז להתפתחויות האחרונות ברצועת עזה ואמר כי אם חמאס לא יקיים את התחייבותו להתפרק מנשקו, ארצות הברית או ישראל יפעלו כדי לבצע זאת.

"הם הבטיחו שיתפרקו", אמר טראמפ. "הם אמרו שיעשו זאת, אבל יש ספק גדול אם אכן יקיימו. מדובר באנשים אלימים מאוד, באזור אלים מאוד. אף אחד לא ראה אלימות כזו".

טראמפ נשאל אם הוא סבור שחמאס יקיים את הבטחתו, והשיב כי אין בכך ודאות, אך הדגיש שארה"ב לא תשב בחיבוק ידיים. "אם נצטרך – נפרק אותם מנשקם", אמר. "בין אם זה אנחנו, ובין אם זו ישראל בגיבוי שלנו. לא יהיו מגפיים אמריקאיים על הקרקע, אין שום סיבה לכך".

ברקע דבריו, המראיינת הזכירה כי זמן קצר לאחר החתימה על הפסקת האש הוצאו להורג בידי חמאס עשרות עזתים, אירועים שהמחישו, לדבריה, את הקושי להאמין בהתחייבויות של הארגון.

הלילה הזהירה ארה"ב את חמאס שיפסיק את מעשי הטיהור, ולא ארה"ב תראה בכך הפרה של הפסקת האש.

נו באמת מר טראמפ, אתה באמת מאמין להבטחות שלהם, פה זה המזרח התיכון, בשכונה שלנו כול דאלים גבר, אין פה ערך למילים והבטחות כמו אצל אנשים מתורבתים כמוכם, פה מתעסקים עם חיות הולכות על שתיים, חבל מר טראמפ על ביזבוז הזמן , עם חמאס מדברים דרך הכוונות, חבל על הדם שעלול להישפך עד שתבין את זה ותתן אור ירוק ליש
אני

