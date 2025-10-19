טראמפ: "אם חמאס לא יתפרק מנשקו – אנחנו או ישראל נעשה את זה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, התייחס היום (ראשון) בריאיון לרשת פוקס ניוז להתפתחויות האחרונות ברצועת עזה ואמר כי אם חמאס לא יקיים את התחייבותו להתפרק מנשקו, ארצות הברית או ישראל יפעלו כדי לבצע זאת.

"הם הבטיחו שיתפרקו", אמר טראמפ. "הם אמרו שיעשו זאת, אבל יש ספק גדול אם אכן יקיימו. מדובר באנשים אלימים מאוד, באזור אלים מאוד. אף אחד לא ראה אלימות כזו".

טראמפ נשאל אם הוא סבור שחמאס יקיים את הבטחתו, והשיב כי אין בכך ודאות, אך הדגיש שארה"ב לא תשב בחיבוק ידיים. "אם נצטרך – נפרק אותם מנשקם", אמר. "בין אם זה אנחנו, ובין אם זו ישראל בגיבוי שלנו. לא יהיו מגפיים אמריקאיים על הקרקע, אין שום סיבה לכך".

ברקע דבריו, המראיינת הזכירה כי זמן קצר לאחר החתימה על הפסקת האש הוצאו להורג בידי חמאס עשרות עזתים, אירועים שהמחישו, לדבריה, את הקושי להאמין בהתחייבויות של הארגון.

הלילה הזהירה ארה"ב את חמאס שיפסיק את מעשי הטיהור, ולא ארה"ב תראה בכך הפרה של הפסקת האש.