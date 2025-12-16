ארגון הטרור חמאס הקים מתקן כליאה ייעודי במערב ח'אן יונס, המשמש לענישה אלימה של מתנגדי שלטון, כך נחשף על ידי עיתונאי עזתי גולה ששוחח עם N12. המתקן, שפועל תחת מעטה של "אכיפת סדר", הפך למרכז שבו אנשים עוברים עינויים שיטתיים.

גורם המעורה בפרטים סיפר לרשת הישראלית כי המקום היה בעבר מתחם שבו התגוררו עקורים, אך לאחר הפסקת האש האחרונה, חמאס גירש את הדיירים והפך אותו לכלא. "היום זה כלא לכל דבר", אמר הגורם. "מטילים בו ענישה אלימה על אנשים שנחשבים למתנגדי חמאס, לא רק על חמולת אל-מג'אידה אלא על רבים מתושבי ח'אן יונס ומרכז הרצועה". הוא הוסיף כי מתקן זה הוא אחד ממתקני הכליאה המרכזיים, בדומה למפקדות המפוזרות בבתי החולים נאצר, שהדאא' אל-אקצא, שיפא ואל-מעמדאני.

החשיפה מגיעה בעקבות מסע נקמה אלים שהחל ארגון הטרור נגד חמולת מג'אידה בח'אן יונס. על פי חמזה אל-מצרי, עיתונאי עזתי גולה, המהלך החל לאחר שכמה פעילי חמאס חוסלו בידי צה"ל כשהיו בדרכם להסתער על אוהלי החמולה. חמאס הפנה את זעמו אל אנשי החמולה ובחר להפעיל לחץ אלים כדי "לסגור חשבון" ולהעביר מסר מרתיע.

במסגרת הענישה הקולקטיבית, חמאס דרש מבני החמולה להסגיר כ-100 מאנשיהם. כמה מהם הסגירו את עצמם בניסיון למנוע את החרפת המשבר. אלה שמסרו עצמם לרשויות חמאס מצאו עצמם במתקן הכליאה במערב ח'אן יונס, שם עברו השפלות קשות. העדויות שהתפרסמו כוללות טענות על עינויים שכללו עקירת ציפורניים ופגיעה גופנית ונפשית חמורה. בין הנפגעים ששמותיהם פורסמו נכללים מוחמד אל-מג'אידה, מחמוד אל-מג'אידה ורפיק אל-מג'אידה. כתימוכין, פורסמה תמונה של מוחמד אל-מג'אידה כשהוא חבוש בגבס בידיו וברגליו לאחר מסכת ההתעללות.

חוסאם אל-אסטל, המפקד על המיליציה הפועלת בח'אן יונס, אישר את ממדי התופעה ומסר עדות קשה על שיטות הארגון. "חמאס נוהג בעינויים מאז הקמתו, מאז היום הראשון שלו. מאז שהשתלט בכוח והפך את השלטון הפלסטיני, הוא הרג כ-650 חפים מפשע ברצועת עזה, ולאחר מכן המשיך בעינויים של אנשים בבתי הכלא ובהאשמות שווא", אמר אל-אסטל. הוא הוסיף: "גם אני עברתי בעצמי עינויים כאלה, הם עושים הרבה יותר מזה".

אל-אסטל ציין גם כי "גם אחרי הפסקת האש הם תקפו את חמולת דורמוש והרגו כ-30 בני אדם לעיניהם, בהם ילדים ונשים. זה מעיד על האכזריות שלהם". הוא טען כי פעילי חמאס תופסים כל העת אנשים בטענה שהם סוכנים ויורים להם ברגליים ללא הצדקה, ואפילו צעקה נחשבת לדבר אסור מבחינתם.