אימה בצפת

התפתחות דרמטית בפרשיית היעלמות היימנוט קסאו - התיק עובר ללהב 433

התפתחות דרמטית בפרשיית היעלמות הילדה היימנוט קסאו, כאשר המשטרה חושדת כי ישנו קשר בין אירוע חטיפה שהתרחש אמש בבאר שבע להיעלמות הילדה | בהוראת המפכ"ל, התיק עבר לבחינת להב | קסאו מוגדרת נעדרת כבר יותר משנה וחצי, היא נעלמה בצפת ב-25 בפברואר 2024, בעודה בת תשע, ונראתה בפעם האחרונה במרכז הקליטה ברחוב צה"ל בעיר (חדשות) 

(צילום: דוברות יכ"ל)

מפכ"ל המשטרה דני לוי הורה הערב (שלישי) להעביר את תיק החקירה בעניין היעלמותה של היימנוט קסאו ליחידת להב 433, החלטה דרמטית בתום שנתיים ללא קצה חוט משמעותי.

החלטה זו התקבלה על רקע בדיקת קשר אפשרי בין היעדרותה של הילדה מצפת לבין אירוע שהתרחש לאחרונה בבאר שבע, שתועד במצלמות אבטחה כניסיון חטיפה לכאורה. גורם במשטרה הבהיר כי המפכ"ל ביקש להוסיף בחינה נוספת של גורמי חקירה כדי לקדם את התיק, אך ציין כי נכון לעכשיו לא נרשמה התפתחות ישירה בתוך חדרי החקירות עצמם.

החשד הנוכחי מתמקד בתיעוד מלפני יומיים, שבו נראה אדם המגיע לבית בבאר שבע וגורם לילדה המתגוררת בו להימלט בצעקות. הילדה המופיעה בסרטון היא חברתה הקרובה של קסאו, והחשוד המופיע בתיעוד הוא תושב צפת המוכר למשפחת הנעדרת.

במשטרה מנסים כעת לאתר את האיש, שעשוי על פי החשד להכיר את קסאו. גורמים במשטרה הודו כי מדובר בתיק יוצא דופן וציינו כי לא נתקלו במקרה דומה מעולם במהלך שנות עבודתם.

האדם שנראה בסרטון בבאר שבע מתגורר בצפת ומשפחתה של היימנוט אישרה לחדשות 12 כי היא מכירה את האיש ואת משפחתו. גורם במשטרה הבהיר ל-N12 כי "המפכ"ל ביקש עוד 'עין בוחנת' כדי לקדם את החקירה, ומכאן ההחלטה. לא חלה התפתחות מסוימת בחדרי החקירות".

במשך שנתיים לא הצליחה המשטרה לגבש קצה חוט שיסביר את היעלמותה של קסאו, שהייתה בת תשע בעת שנראו עקבותיה לאחרונה. החוקרים התמודדו עם עדויות סותרות ומידע שהתברר כלא מבוסס, כולל טענות על שיחות הנוגעות לגורלה שלא נמצא להן אימות ראייתי. קושי מרכזי בחקירה נבע מכך שבמרכז הקליטה שבו התגוררה היו מספר דלתות יציאה שלא כוסו על ידי מצלמות האבטחה.

קסאו נראתה בפעם האחרונה ב-25 בפברואר, בשעה 19:25 בערב, כשהיא רצה עם חברותיה בכניסה למרכז הקליטה בצפת. מאז אותו רגע נעלמה הילדה, ומאמצי החיפוש הנרחבים של המשטרה ומתנדבים רבים לא הניבו תוצאות.

בני משפחתה דרשו בשנה שעברה בדיון שנערך בכנסת לשנות את הגדרתה הרשמית מנעדרת לחטופה, במטרה להרחיב את אמצעי החקירה המוקצים למקרה. עמדת המשטרה הרשמית היא כי נושא החטיפה נבדק מתחילת הדרך, אולם טרם נמצאה תשתית ראייתית המאפשרת את שינוי הסטטוס.

ח"כ פנינה תמנו שטה, בתגובה על החלטת מפכ"ל המשטרה להעביר את תיק החקירה בחטיפתה והיעלמותה של הילדה הקטנה היימנוט קסאו: "על אף שההחלטה מגיעה באיחור ניכר, ולאחר אובדן זמן יקר - טוב עשה המפכ"ל שהעביר את תיק החקירה ללהב, ובוודאי לאחר שגילינו שהשב"כ לא היו בתמונה עד עתה, מוטב שיכנסו לחקירה במלוא העוצמה ובכלל הכלים הקיימים".

לדבריה, "משטרת ישראל חייבת לעשות הכל כדי למצוא את היימנוט. חייבים לעצור את מי שחטף את הילדה לפני שזה יקרה לילד הבא. בהזדמנות זו אני רוצה לחזק את משפחת קסאו ומתפללת שימצאו את תעצומות הנפש להתמודד עם הדבר הנורא מכל שיכול לקרות להורים ומשפחה".

1
מסכנה הילדה ומשפחתה הלוואי שימצאו כבר את כל הנעדרים
רחל

