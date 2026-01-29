כיכר השבת
"אני חושב שעשיתי את זה"

ראיון מדהים עם סוכן מוסד שהשתתף במתקפה באיראן: "פחדתי מכל דבר. כל דבר" 

סוכן מוסד שפעל באיראן במהלך מבצע "עם כלביא" חושף בראיון את רגעי המתח בלב מדינת האויב | הלוחם תיאר את ההמתנה המורטת בערב התקיפה ואת הדיווח למפקדה עם סיום המשימה | "פחדתי מכל דבר", אמר איש המוסד על אותו לילה גורלי (חדשות) 

בסיס טילים שהושמד באיראן (צילום: מהרשתות החברתיות)

סוכן מוסד שהשתתף במבצע "עם כלביא" על אדמת איראן ביוני האחרון מסר עדות ראשונה לכתבת אילנה דיין בתוכנית 'עובדה' על פעילותו בלב המדינה.

המבצע, שהחל בליל 13 ביוני 2025 ופתח את מלחמת 12 הימים, היווה מכת הפתיחה של מערכת הביטחון הישראלית, כלל נוכחות של סוכנים בשטח איראן שתפקידם היה לשמש "העיניים של המוסד במשימה הזאת", כפי שהגדיר זאת הלוחם.

בכתבת 'עובדה' לא צוין אם מדובר בישראלי, ושמו שונה לשם בדוי מסיבות מובנות.

בראיון סיפר הסוכן כי במהלך הפעילות הוא נדרש להמתין בנקודה מסוימת במשך למעלה משעתיים תחת מעטה חשאיות כבד.

הלוחם תיאר תחושות של פחד וחשש מחשיפה וציין כי "הכל היה מוכן. הייתי צריך לחכות יותר משעתיים. זה היה נורא. פחדתי מכל דבר, כל דבר". לדבריו, הוא הקפיד להסתיר כל סימן שעשוי היה להסגיר את זהותו בזמן שהותו במדינת האויב.

עם השלמת המשימה יצר הסוכן קשר עם מפעיליו בישראל. "התקשרתי למפקדה ודיווחתי: 'עשינו את העבודה'", שחזר הלוחם את רגע השיא של הלילה. בתגובה נאמר לו מהמפקדה: "כן, עשית את זה". הסוכן הוסיף כי לאחר קבלת האישור חש רצון עז לצעוק את דבר ההצלחה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר