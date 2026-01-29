סוכן מוסד שהשתתף במבצע "עם כלביא" על אדמת איראן ביוני האחרון מסר עדות ראשונה לכתבת אילנה דיין בתוכנית 'עובדה' על פעילותו בלב המדינה.

המבצע, שהחל בליל 13 ביוני 2025 ופתח את מלחמת 12 הימים, היווה מכת הפתיחה של מערכת הביטחון הישראלית, כלל נוכחות של סוכנים בשטח איראן שתפקידם היה לשמש "העיניים של המוסד במשימה הזאת", כפי שהגדיר זאת הלוחם.

בכתבת 'עובדה' לא צוין אם מדובר בישראלי, ושמו שונה לשם בדוי מסיבות מובנות.

בראיון סיפר הסוכן כי במהלך הפעילות הוא נדרש להמתין בנקודה מסוימת במשך למעלה משעתיים תחת מעטה חשאיות כבד.

הלוחם תיאר תחושות של פחד וחשש מחשיפה וציין כי "הכל היה מוכן. הייתי צריך לחכות יותר משעתיים. זה היה נורא. פחדתי מכל דבר, כל דבר". לדבריו, הוא הקפיד להסתיר כל סימן שעשוי היה להסגיר את זהותו בזמן שהותו במדינת האויב.

עם השלמת המשימה יצר הסוכן קשר עם מפעיליו בישראל. "התקשרתי למפקדה ודיווחתי: 'עשינו את העבודה'", שחזר הלוחם את רגע השיא של הלילה. בתגובה נאמר לו מהמפקדה: "כן, עשית את זה". הסוכן הוסיף כי לאחר קבלת האישור חש רצון עז לצעוק את דבר ההצלחה.