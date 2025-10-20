חמינאי נפגש עם ספורטאים באיראן ( צילום: חשבון ה X של חמינאי )

כארבעה חודשים לאחר מבצעי התקיפה על מתקני הגרעין באיראן, המחלוקת סביב גורלם נמשכת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לטעון שהמתקנים הושמדו לחלוטין, בעוד טהרן מסרבת לקבל זאת ומדגישה שהנזק אמנם כבד, אך לא הרס מוחלט.

המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הכחיש שוב את טענות טראמפ באירוע פומבי עם ספורטאים בטהרן: "נשיא ארה"ב מצהיר בגאווה שהם השמידו את תעשיית הגרעין שלנו. זה טוב, תמשיך לחלום", אמר. הוא תהה מדוע ארה"ב מודאגת מהאפשרות של תעשייה גרעינית איראנית, והוסיף: "מי אתה שתאמר שלמדינה יש או אין זכות לכוח גרעיני?".

חמינאי טען שהידע והמיומנות שנצברו במדע הגרעין אינם ניתנים להשמדה, גם אם המדענים והמתקנים עצמם ניזוקו. מומחים מעריכים כי למרות הנזק והחיסול של מספר מדענים בכירים, איראן מחזיקה בתשתית ידע שמאפשרת לה לשקם את תוכנית הגרעין לאורך זמן. בתוך כך, טראמפ הזהיר כי כל ניסיון איראני לשקם את התוכנית עלול להוביל לתקיפה נוספת. פרשנים ביטחוניים ציינו כי נכון להיום אין עדות שמדעני איראן החלו בשיקום מערך העשרת האורניום או בניסיונות לייצור נשק גרעיני, כפי שעשו לפני תקיפות ישראל במבצע "עם כלביא". במקביל חמינאי כתב בשעה האחרונה: טילים איראניים הצליחו להרוס את מעמקי כמה מהמרכזים החשובים של המשטר הציוני. הכוחות המזוינים השתמשו בטילים אלה, והם ישתמשו בהם שוב מאוחר יותר במידת הצורך.

לקט תיעודים מתקיפת חלק מאתרי הגרעין של המשטר האיראני: ( צילום: דובר צה"ל )

התקיפות על המתקנים החלו במסגרת מבצע ישראלי, והמשיכו בשיתוף פעולה עם ארה"ב, שכלל הפצצות ממפציצי B-2 על המתקן בפורדו ועל מתקני העשרת אורניום בנתנז, וכן ירי טילים מצוללות על מתקן באיספהאן, שבו מתבצעת המרה של אורניום מגז למתכת – שלב חיוני בתהליך יצירת נשק גרעיני.

לאחר התקיפות, נשיא סבא"א, רפאל גרוסי, העריך כי האורניום לא הוסתר במקומות מסתור, אלא נותר באותם אתרים שהותקפו, בעיקר בפורדו ואיספהאן, ובמידה פחותה בנתנז. איראן הפסיקה את שיתוף הפעולה עם הפקחים, וניסיונות לחדש אותו נכשלו בעקבות החמרת הסנקציות הבינלאומיות.