רסיסי תחמושת שנורו במהלך אירוע חגיגי של חיל הנחתים האמריקני בדרום קליפורניה נפלו בשבת על כביש מהיר סמוך למקום ופגעו בשני כלי רכב של צוות האבטחה שסיפק ליווי לסגן הנשיא ג’יי.די. ואנס.

אף אדם לא נפגע, אך האירוע הפך במהירות לעימות פוליטי חריף בין הבית הלבן למושל המדינה גאווין ניוסום.

האירוע נערך לציון 250 שנה להקמת חיל הנחתים, וכלל ירי חי מתותחים, מטוסי קרב, כלי שיט ונחיתות אמפיביות. במהלך אחד המטחים, לפי עדות השוטרים שהוצבו במקום, אחד הפגזים “התפוצץ באוויר מוקדם מהצפוי”, ורסיסים ממנו הוטחו לעבר כלי הרכב. שוטר שתיעד את הנזק סיפר כי “זה נשמע כאילו חצץ נופל מהשמיים”, ובדוח המשטרה נכתב כי כמה חלקי מתכת נמצאו מפוזרים על הכביש, כולל אחד שגרם לשקע במכסה המנוע של ניידת סיור.

בעקבות התקרית הודיע חיל הנחתים כי הירי הופסק מיידית וכי נפתחה חקירה. “ההדגמה עברה בדיקות בטיחות קפדניות עם שכבות הגנה מרובות”, נמסר מהיחידה, “אך בהתאם להנחיות הבטיחות הוחלט להשעות את המשך האימון”.

האירוע עורר ביקורת חריפה מצד ניוסום, שהורה לסגור חלק מכביש I-5 “בשל סכנה ממשית לחיי אדם והסחת דעת חמורה לנהגים”, לדבריו. “ירי תחמושת חיה מעל כביש פעיל הוא לא רק שגוי – הוא מסוכן”, אמר. ואולם במשרד סגן הנשיא דחו את טענותיו עוד לפני שהתבררו הפרטים, וטענו כי מדובר בצעד פוליטי. “אם גאווין ניוסום רוצה להתנגד לאימונים שמבטיחים שלכוחותינו תהיה עליונות קטלנית בעולם – זו זכותו”, אמר דוברו של ואנס, ויליאם מרטין. “בהתחשב בשיא הכישלונות העלוב שלו כמושל, לא מפתיע שהוא ירד לרמה כזו”.

ניוסום לא נשאר חייב. בתגובה לתקרית אמר כי “דונלד טראמפ וג’יי.די. ואנס סיכנו חיי אדם בשביל מופע ראווה”. הוא הוסיף שאם באמת רצו לחלוק כבוד לחיילים, “היו צריכים לדאוג לפתוח מחדש את הממשל הפדרלי, שחדל לפעול בתחילת אוקטובר”.

האירוע התרחש על רקע השבתת הממשל הפדרלי המתמשכת, שאותה ניצל ואנס לנאום פוליטי בפני מאות נחתים. הוא שיבח את טראמפ ואמר כי “אני לא הייתי עומד כאן היום אלמלא ארבע השנים שלי בנחתים”. בהמשך תקף את הדמוקרטים ואת “הגישה הפרוגרסיבית בצבא”, כדבריו, והוסיף: “כולנו מדממים ירוק של חיל הנחתים – זו שליחות משותפת, לא שדה ניסוי לאג’נדה מתעוררת”.

ואנס סיים את דבריו באזכור ישיר לנשיא טראמפ: “אני מביא לכם ברכה מהמפקד העליון, דונלד ג’יי. טראמפ. הוא גאה בכם, הוא אוהב אתכם, והוא מבטיח שגם תחת השבתת הממשל שגרם לה צ’אק שומר – תקבלו את מה שמגיע לכם”.

האירוע, שהיה לתצוגה הצבאית הגדולה ביותר בארצות הברית בעשור האחרון, הסתיים ללא נפגעים.