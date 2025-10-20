מחר (שלישי), ייכנס נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי מאחורי סורג ובריח. לראשונה בתולדות הרפובליקה החמישית, ראש מדינה לשעבר ירצה עונש מאסר בפועל – חמש שנים, בגין "שותפות לפשע" בפרשת המימון הלובי של קמפיין הבחירות שלו. החל ממחר, 21 באוקטובר, הוא ייכלא בבית הסוהר לה סנטה שבפריז ויוחזק בבידוד מוחלט.

ההחלטה להציב את סרקוזי בבידוד נועדה למנוע מגע עם אסירים אחרים, מחשש לביטחונו האישי ולשלמות ההליך. תחילה נשקל לשכן אותו באגף המיועד לאסירים רגישים, אך לבסוף הוחלט כי ישהה לבדו בתאו. "מדובר באמצעי ביטחון פשוט אך הכרחי", אמרה פלאווי רו, לשעבר סגנית מנהלת הכלא, בראיון ל־BFMTV. היא הסבירה כי עם כניסתו למתקן, סרקוזי יעבור תהליך קליטה רגיל: "התחנה הראשונה היא בלשכת הרישום, שם מתבצע רישום האסיר החדש".

חוק בתי הסוהר בצרפת מגדיר כי אסיר בבידוד מוחזק לבדו, אך נשמרים זכויותיו למידע, לביקורים, למכתבים, לשיחות טלפון, לפולחן דתי ולהתנהלות בחשבון האישי שלו. עם זאת, הוא אינו משתתף בפעילויות משותפות או ביציאות לחצר הכללית, אלא אם קיבל אישור מיוחד ממנהל הכלא. "תנאי הבידוד קשים מאוד... אתה לבד, כל הזמן", תיארה רו.

גם הבידוד עצמו כולל מעט רגעים של אוויר צח. האסירים יכולים לצאת לשעה ביום לחצר קטנה המיועדת רק להם, ולעיתים הם מורשים להשתמש במתקני ספורט נפרדים.

סרקוזי עצמו, בן 70, אומר כי הוא מוכן נפשית. בראיון לעיתון La Tribune Dimanche הבהיר: "אין לי פחד מהכלא". לדבריו, הוא מתכוון "להחזיק את הראש מורם, גם מול שערי לה סנטה". עוד הוסיף כי בכוונתו לנצל את תקופת המאסר לכתיבת ספר חדש.

סרקוזי, שנשיא את צרפת בין 2007 ל־2012, הוא כאמור נשיא הרפובליקה הראשון שיוכנס פיזית למאסר. בכך מגיע לשיא מסלול משפטי רווי תהפוכות, שהחל לפני יותר מעשור עם החשדות על מימון לא חוקי מקדאפי לקמפיין הבחירות שלו.