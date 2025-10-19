כיכר השבת
מחריד: ההרוגים בניו ג'רזי - מאותה ישיבה | לפני 5 חודשים בדיוק נהרגו 3 מחבריהם בתאונת דרכים בלייקווד

בניו ג'רזי עדיין בהלם: רק לפני חמישה חודשים, איבדה אחת מהישיבות המוכרות במדינה שלושה מבניה וכעת שוב נהרגו ארבעה צעירים מאותה ישיבה בתאונת דרכים מחרידה | לפי הדיווחים הראשונים - נהג שיכור התנגש חזיתית ברכבם • 'כיכר השבת' עם כל הפרטים והשמות מהתאונה שמזעזעת את ארה"ב (בעולם, חרדים)

תאונה קטלנית / צילום להמחשה (צילום: איחוד הצלה)

שעות לאחר שפורסם על ארבעת ההרוגים בתאונה המחרידה שהתרחשה בלילה האחרון בניו ג'רזי, מארה"ב מתקבלים הפרטים על ההרוגים. הבחורים החשובים למשפחות לייבוביץ', כהן, קילברג וגרוסמן ז"ל. שלושה מהם היו תלמידים בישיבת כרם שלמה בראשות הגאון הרב פייגנבוים.

כל ארבעת הבחורים שנהרגו הם תלמידי אותה ישיבה - שעלתה לכותרות לפני חמשה חודשים בדיוק, גם מסיבות טראגיות: הישיבה המדוברת איבדה אז שלושה בתלמידיה בתאונה קטלנית שהתרחשה בלייקווד, אז נהרגו רפאל פאהם, חיים זעליג בערג ודוד יצחק הנדלר זכרם לברכה.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, ארבעה בחורי ישיבה צעירים נהרגו הלילה (בין שבת לראשון) באסון כבד ונורא בניו ג'רזי. מדובר בתאונה שהתרחשה קצת אחרי חצות לפי שעון ארצות הגרית, בכביש ה־טורן-פייק בניו ג'רזי. התאונה היתה באחד מצירי התחבורה המרכזיים והעמוסים ביותר בארצות הברית.

נהג שיכור התנגש חזיתית ברכב שבו נסעו הבחורים, שיצאו לטיול בין הזמנים, וגרם למותם. כאמור, ארבעה בחורי ישיבה נהרגו בתקרית. בעקבות האירוע נחסמו צירי התנועה במקום לחלוטין. לפי הדיווח באתרי החדשות המקומיים, זה קרה בסמוך לגשר הזיכרון של דלאוור, המחבר בין מדינות ניו ג'רזי ודלאוור.

כוחות חירום רבים, לצד עסקנים חרדים בכירים, הגיעו לזירה כדי לדאוג לכבוד המת ולטפל בכל הסידורים הנדרשים. ממוקד זק"א היחידה הבינלאומית נמסר: "4 בחורי ישיבה נהרגו. צוות מהיחידה הבינלאומית בראשות יענקי לנדאו מפקד זק"א ארה"ב, יחד עם ארגון 'מתעסקים', נמצאים במקום ומטפלים בכבוד המת בזירה".

3
רצון ה'. ה' נתן וה' לקח , יהי שם ה' מבורך מעת ועד העולם .
ירמי הו
2
בערל, לא בערג. הם לא מאותו ישיבה כלל, השלשה שמלפני שבועות לא היו באותו ישיבה, והבחורים של היום היו מישיבות אחרות. תנצב"ה
כמה טעיות
1
מעניין למה מתו פעמיים מאותה ישיבה ,מה קורה בישיבה הזאת ? צריך לבדוק אולי החביאו שם ספרי תועבה ,צריך לחפש את הסיבה ,לא יכול להיות ששלושה מתו ואחרי מספר חודשים ארבעה מתו ,יש בעיה בישיבה ,אולי יש שם צלב מתחת לישיבה ,מפחיד ,אני הייתי בורח מהישיבה הזאת לישיבה אחרת ,
שמש

