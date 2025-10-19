אסון כבד בניו ג'רזי: ארבעה בחורי ישיבה נהרגו בתאונה קטלנית

אסון בין הזמנים נורא בארצות הברית: ארבעה בחורי ישיבה צעירים נהרגו הלילה (בין שבת לראשון) באסון כבד ונורא בניו ג'רזי.

התאונה התרחשה מעט לאחר שעת חצות ליל, בכביש ה־Turnpike בניו ג'רזי. מדובר באחד מצירי התחבורה המרכזיים והעמוסים ביותר בארצות הברית.

נהג שיכור התנגש חזיתית ברכב שבו נסעו הבחורים, שיצאו קודם לכן לטיול בתקופת בין הזמנים, וגרם למותם. כאמור, ארבעה בחורי ישיבה נהרגו בתקרית. בעקבות האירוע נחסמו צירי התנועה במקום לחלוטין.

לפי הדיווח באתר Yeshiva World News, זה קרה בסמוך לגשר הזיכרון של דלאוור, המחבר בין מדינות ניו ג'רזי ודלאוור. כוחות חירום רבים, לצד עסקנים חרדים בכירים, נמצאים בזירה כדי לדאוג לכבוד המת ולטפל בכל הסידורים הנדרשים.

ממוקד זק"א היחידה הבינלאומית נמסר: "4 בחורי ישיבה נהרגו. צוות מהיחידה הבינלאומית בראשות יענקי לנדאו מפקד זק"א ארה"ב, יחד עם ארגון 'מתעסקים', נמצאים במקום ומטפלים בכבוד המת בזירה".