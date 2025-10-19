מנהטן עומדת בפני אחת מהפגנות החרדים הגדולות והמשמעותיות שידעה אדמת אמריקה בשנים האחרונות.

כפי שפורסם לראשונה ב'כיכר השבת', הערב, יום ראשון, צפויים מאה אלף איש מכלל הציבור החרדי בארצות הברית להתייצב מול הקונסוליה הישראלית בשדרה השנייה במנהטן, במחאה אדירה על גזירת גיוס בני הישיבות בארץ הקודש והמעצרים של תלמידי ישיבות.

העצרת, אשר מאורגנת על ידי חצרות החסידים, ובדגש על חסידות סאטמר, מתקיימת לאחר תקופה ארוכה של שקט יחסי, וזאת לאור הפסקת המלחמה שהושגה בעקבות ההסכם שנחתם, בעידודו של הנשיא דונלד טראמפ. הזוהר הלבן בסוכה: צפו בתיעוד מרהיב מחג הסוכות בצל המקובל רבי דוד בצרי חיים רוזנבוים | 16:16 לקראת המעמד ההיסטורי, אתמול (מוצאי שבת) התכנסו העסקנים מכל חצרות הקודש בארה"ב לאסיפה דחופה ורחבה. באסיפת העסקנים סוכמו פרטי הארגון האחרונים, סדרי התנועה, והדברים שיישאו במהלך העצרת. ההתכנסות המשותפת הדגישה את גודל השעה ואת ההתגייסות חוצת הפלגים להצלחת המחאה.

אסיפת העסקנים בארה"ב

עיתוי העצרת במנהטן משקף מדיניות ארוכת שנים של חסידות סאטמר: אי-קיום הפגנות פומביות נגד ישראל בזמן שהמדינה נמצאת במלחמה. עם הפסקת הלחימה, הגיע הרגע בו המארגנים מרגישים ש"הגיע הזמן לסיים עם גזירת הגיוס" ולהסדיר באופן סופי את מעמדם של בני הישיבות.

לדברי המארגנים, ההפגנה נועדה "לעמוד לימינם [של בני הישיבות] בשעה הקשה הזו, שבה עדיין ישנם בחורים עצורים בכלא הצבאי". האמריקאים מעוניינים להעביר מסר ברור וחד משמעי לירושלים: "עזבו את בחורי הישיבות".

האירוע הנוכחי מקבל נופך היסטורי של ממש בשל האחדות הנדירה המאפיינת אותו. לראשונה מזה שנים ארוכות, שני הפלגים הגדולים של חסידות סאטמר, בראשות האחים האדמו"רים, ישתתפו יחדיו במאבק ציבורי משותף.

אל חסידות סאטמר מצטרפות עשרות קהילות מכלל החסידויות בארצות הברית, תוך יצירת קואליציה חרדית רחבה ביותר.

האדמו"רים עצמם התייחסו למחאה כבר במוצאי שמחת תורה, בדברים שנשאו בפני רבבות חסידיהם במעמדי נעילת החג בקרית יואל וב-וויליאמסבורג, והורו על חובת ההשתתפות.

העצרת תחל היום, יום ראשון, בשעה 16:00 (שעון מקומי), והיא צפויה לשלוח גלי הדף פוליטי וציבורי עמוק לכלל קצוות העולם היהודי.