האדמו"רים מסאטמר: (צילום:ישראל כהן, מאיר אלפסי) ( צילום: ישראל כהן, מאיר אלפסי )

בצעד נדיר ומאחד ביותר נרשמה התפתחות היסטורית בקרב חצרות הקודש לבית סאטמר לקראת עצרת מחאה ענקית ומשותפת נגד גזירת גיוס בני הישיבות בארץ הקודש. העצרת צפויה להתקיים ביום ראשון הקרוב מול בניין הקונסול הישראלי במנהטן - ניו יורק.

בזמן שעולם התורה בארץ הקודש עובר תקופה קשה ומרירה עם גזירת גיוס בני הישיבות המרחפת, נשמעה מכל קצוות תבל קריאה נרגשת לכלל הציבור להשתתף בעצרת מחאה רבתי וחסרת תקדים. בהכרזה משותפת של האחים האדמורים מסאטמר שלהם רבבות חסידים בכל קצוי תבל, יצאו השניים בקריאה נרגשת לכלל הציבור להשתתף במעמד הכינוס שיאחד רבבות אלפי ישראל מכל השכבות והחוגים מניו יורק, ניו ג'רזי ואף מקנדה הרחוקה לשם זעקת הגיוס.

יש לציין כי לפני שנה כבר תוכנן כינוס אדיר בשם "זעקת הגולה" שנועד לאחד את כל החוגים החסידיים ואף הליטאים כנגד הגזירה, אולם התוכנית בוטלה עקב המצב הביטחוני המתוח בארץ ישראל, כעת בכוח מאוחד ובעוצמה גדולה יותר יתאחדו שוב כל יהדות הגולה ביום ראשון הקרוב (פרשת נח) ברחובות מנהטן למחות כנגד הגזירה.

בעת עריכת השולחן הטהור של נעילת החג, בהיכל בית מדרשו הגדול בקרית יואל במונרו, הרחיב הרבי מסאטמר בדברות קודש והכריז את הכרזת הקודש ו"חובת השעה" לכל אחד להשתתף בעצרת רבתי וכלשון קדשו: "יהדות החרדית בניו יורק מתלכדת במחאה חריפה נגד גזירת גיוס בני הישיבות ע"י הממשלה הטרפה בישראל 'הושע נא למען דתך' – אנו הולכים לפעול למענם למען 'דתך' למען לומדי התורה בארצנו הקדושה".

במקביל בהיכל בית מדרשו הגדול של אחיו האדמו"ר מסאטמר בויליאמסבורג הכריז את קריאת הקודש הרב הגאון ר' משה פרידמן מנהל רוחני של החסידות בויליאמסבורג. הוא הכריז את ההכרזה לפני תפילת גשם כשהוא עומד על יד ארון הקודש ובנוכחות האדמו"ר מסאטמר.

בימים הקרובים יתלכדו העסקנים משתי החצרות וגם עם גדולי ישראל מהחוגים הליטאים וחצרות קודש נוספים כולם כאחד כדי לדון ולסכם את פרטי עצרת המחאה האדירה השתתפות קהילות קדושות רבות מניו יורק ניו ג'רזי וקנדה צפויה להבטיח הצלחה מקסימלית וקול תפילה שישמע ברחבי העולם כולו מסוף העולם ועד סופו.