כיכר השבת
החתונה ההיסטורית

14 קומות פארנצ'עס: רבבות חסידים חגגו בשמחת הדור הרביעי של האדמו"ר מסאטמר

רבבות חסידי סאטמאר חגגו בשבוע שעבר בוויליאמסבורג את נישואי נינתו הבכירה של האדמו"ר, שמחת "דור רביעי" | השמחה שנחוגה בהשתתפות רבנים בכירים, נערך במערך לוגיסטי חסר תקדים ב'גרינהאוז קאמפלעקס' שהוכשר במיוחד | בשעות הקטנות של הלילה פיזז הרבי מצווה טאנץ לפני הכלה | צפו בתיעוד ענק ומיוחד (חסידים)

שמחת נישואי נינתו הראשונה של האדמו"ר מסאטמר (צילום: יוסי גאלדבערגער - י. שטיין)

רבבות חסידי סאטמר חוו בשבוע שעבר רגעי שיא של התרוממות נפש ושמחה דקדושה, כאשר זכו להשתתף בחתונת נינתו הגדולה של האדמו"ר מסאטמר. שמחת "דור רביעי" זו סימלה את המשך שלשלת הזהב של החסידות, ונחוגה בהיקף עצום לאורך שעות ארוכות בלב הקהילה בוויליאמסבורג.

הכלה היא נכדתו הבכירה של הגה"צ רבי מנחם מענדיל טייטלבוים, בנו בכורו של האדמו"ר ואב"ד החסידות בוויליאמסבורג. בת לחתנו, הרה"ג ר' יואל הכהן גלאנץ, מו"ץ בקהילת סאטמאר. החתן הוא בנו של הרה"ג ר' יעקב שלמה פנט, רב קהילת 'שערי תפילה' בקריית יואל.

לקראת השמחה הגדולה, שבה נטלו חלק רבבות חסידים מכל קצווי תבל, הכשירו ראשי החסידות את האולם הענק 'גרינהאוז קאמפלעקס' בגבול וויליאמסבורג. המתחם הפך לאולם מפואר ורחב ידיים, בו נבנו יציעים (פארנצעס) בגובה 14 קומות שנמתחו למרחקים עצומים והכילו את קהל המשתתפים העצום.

במהלך השמחה, עלו ובאו רבנים ואישי ציבור רמי מעלה לברך את האדמו"ר ביומו הגדול. בשעות הקטנות של הלילה פיזז הרבי ב'מצווה טאנץ' לפני הכלה.

במהלך האירוע מכרו בכניסה לאולם את הספר החדש "אמירה נעימה", המכיל את דרשות ודברי התורה של הגה"צ רבי מנחם מענדיל טייטלבוים, אב"ד סאטמאר וויליאמסבורג, אשר יצא לאור על ידי תלמידיו לכבוד השמחה.

