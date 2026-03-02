היום השלישי למבצע "שאגת הארי" | עדכונים שוטפים:

14:45: כלי טיס של חיל האוויר סיכלו חוליית טרור איראנית שניסתה להפעיל מערכות הגנה נגד מטוסינו. במקביל, צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב נגד אתרי שיגור טילים בליסטיים ומערכי אש, תוך הבהרה כי לא תותר הפעלת מערכות נ"מ נגד כוחותינו.

14:35: אזעקות ביישובי קו העימות בצפון פורים בצל המלחמה עם איראן | ההנחיות ההלכתיות של הראשון לציון ישי כהן | 14:45 14:35: ארבעה חיילים אמריקאים נהרגו עד לשעה זו בעימות הנוכחי עם איראן 14:30: כוחות גדולים של מג"ב, המשמר הלאומי ומחוז דרום פועלים בשעה זו בזירת נפילה קשה בבאר שבע. הלוחמים מבצעים סריקות נרחבות לאיתור פצועים לכודים, פועלים לנטרול סכנות משניות ומאבטחים את המרחב מחשש להמשך ירי או אירועים פח"עיים נוספים.

מהזירה בבאר שבע ( צילום: דוברות המשטרה )

14:25: משרד הביטחון החל בהפעלת רכבת אווירית וימית מאסיבית של ציוד צבאי וחימושים במסגרת מבצע "שאגת הארי". מטוסי מטען ראשונים מארצות הברית ומגרמניה נחתו ביממה האחרונה בישראל, כשהם נושאים אלפי טונות של אמצעי לחימה מתקדמים לחיזוק יכולות צה"ל במערכה.

14:15: צה״ל מאשר כעת כי בתקיפה מדויקת בביירות הלילה, חוסל המחבל חסין מקלד ששימש כאחראי מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה.

14:10: חברת ישראייר הודיעה כי החל ממחר תפעיל החברה טיסות השבה מיוחדות מיעדים מרכזיים לנמל התעופה בטאבה, משם יועברו הנוסעים לישראל בדרך היבשה תחת אבטחה כבדה של גורמי הביטחון.

14:05: אזעקה המבשרת על חשד לחדירת מחבלים הופעלה ביישוב שבי שומרון. לפי הודעת פיקוד העורף האירוע הסתיים ללא ממצא חריג.

13:55: יוון הודיעה על שיגור מיידי של שתי ספינות מלחמה ושני מטוסי קרב להגנת קפריסין. המהלך הדרמטי מגיע בעקבות מתקפת כטב"מים איראנית לעבר פאפוס, מה שמעלה את החשש מהסלמה רחבה ותקיפה ישירה על אינטרסים מערביים באגן הים התיכון.

13:45: תיעודים דרמטיים של ענני עשן ולהבות אש מהפצצות ישראל וארה"ב בטהרן

13:40: מאות רכבים לבנונים נמלטים מאזור העימות ותקיפות חיל האוויר

לבנונים נמלטים - צילום: תיעוד מהרשתות החברתיות לבנונים נמלטים | צילום: צילום: תיעוד מהרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:19 לבנונים נמלטים ( צילום: תיעוד מהרשתות החברתיות )

13:35: שר הכלכלה ניר ברקת סייר היום במחלבת תנובה ברחובות בצל מבצע "שאגת הארי". השר בחן את שרשרת האספקה מקליטת החלב ועד להפצה, והרגיע את אזרחי ישראל כשהבהיר כי המשק בשליטה מלאה ואין שום צורך באגירת מזון מיותרת.

13:30: שני כטב"מים ששוגרו לעבר בסיס בריטי בקפריסין - יורטו

13:21: המרכז הרפואי שערי צדק - עדכון מצב מאירועי נפילות הטילים בבית שמש ובירושלים: למרכז הרפואי שערי צדק התקבלו סך הכל 30 נפגעים כתוצאה מנפילות הטילים אתמול - 25 מבית שמש וחמישה מירושלים. 29 מטופלים שוחררו במצב טוב. הילד בן ה-4 שנפצע בינוני-קשה מהנפילה בבית שמש ואושפז לאחר שנותח, הועבר לבית החולים הדסה בו מאושפזת אמו, כשהוא בהכרה ומצבו יציב.

13:12: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן בצפון הארץ, יש להמשיך ולשהות בסמיכות למרחבים המוגנים ברחבי הארץ. הנכם מתבקשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהנחיות שמופצות אליכם.

13:11: ראש ממשלת לבנון נגד חיזבאללה והוא הודיע לפני זמן קצר, כי הוא מכריז על התנגדות לכל הפעולות הצבאיות מלבנון ודורש ממנגנוני הביטחון למנוע כל מתקפה. והודיע על הגבלת הפעילות של חיזבאללה לתחום הפוליטי בלבד.

13:03: פיקוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים באזור המרכז, הדרום והנגב.

13:02: המשטרה מעדכנת כי שוטרי מחוז מרכז וחבלני המשטרה פועלים במספר זירות נפילת פריט אמל״ח, בשלב זה ללא נפגעים. אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה ברסיסים/ חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה בפעולות הצלת חיים.

( צילום: דוברות המשטרה )

13:00: אזעקות הופעלו באזור הצפון, באזורים הבאים: העמקים, בקעת בית שאן, דרום הגולן, גליל תחתון, מרכז הגליל, ואדי ערה, גליל עליון, המפרץ, הכרמל.

12:57: חיל האוויר בהכוונת אמ"ן פתח כעת בגל תקיפות נרחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן. דובר צנ"ל מציין כי מדובר במטס השישי מתחילת מבצע 'שאגת הארי'.

12:54: עיריית באר שבע מעדכנת כי טיל שנורה מאיראן פגע פגיעה ישירה בשכונה בבאר שבע, מתבצעות סריקות. במקום לפי הדיווחים ישנם שני פצועים, אחד מהם קשה.

12:53: בעקבות זיהוי של שיגורים נוספים מאיראן, צפויות אזעקות בצפון הארץ.

12:50: לאחר האזעקות האחרונות, במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל התקבלו מספר קריאות על נפילות אמל"ח. לוחמי האש בדרכם לזירות.

12:44: אזעקות נוספות בבאר שבע ובנגב, ובים המלח.

12:41: צה"ל תוקף גם כעת במקביל בלבנון ובאיראן: דובר צה"ל מודיע כי צה"ל השלים במהלך הלילה גל תקיפות נרחב בלבנון בעקבות השיגורים שנורו משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל. במסגרת התקיפות, צה"ל תקף באופן ממוקד, מפקדים בכירים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות.

במקביל לתקיפות המפקדים, חיל האוויר וחיל הים תקפו בהכוונת אמ"ן ופיקוד הצפון, עשרות מפקדות ברחבי לבנון, ביניהן מפקדות של משטר הטרור האיראני וארגון הטרור חיזבאללה במרחב הדאחייה שבביירות. כמו כן, חיל הים תקף אתר ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה לאחסון אמצעי לחימה במרחב צור שבלבנון.

המפקדות שהותקפו שימשו את משטר הטרור האיראני להעמקת הקשר עם ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, ובכך איפשרו לארגוני טרור להפעיל מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל במהלך השנים ובפרט במהלך מבצע "חיצי הצפון".

דובר צה"ל מדגיש כי "ארגון הטרור חיזבאללה בחר להצטרף למשטר הטרור האיראני ומעתה יישא בתוצאות התקיפה כנגד מדינת ישראל. צה"ל יפעל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ובפרט בתושבי הצפון. צה"ל ערוך לתרחיש רב זירתי ולהתמודדות עם כל איום על מדינת ישראל".

12:40: אזעקות הופעלו גם בבאר שבע ובנגב. במרכז הארץ נשמעו הדי פיצוצים.

12:34: אזעקות הופעלו בירושלים, בדרום ובאזור ים המלח.

12:30: זוהו שיגורים נוספים מאיראן - אזעקות צפויות בירושלים, במרכז ובדרום.

12:24: פיקוד העורף מעדכן כי האירוע של ירי הרקטות והטילים הסתיים, וניתן לצאת מהמרחב המוגן בכל הארץ. יש להמשיך ולשהות בסמיכות למרחבים המוגנים ברחבי הארץ.

12:12: תושבים במרכז מדווחים על הדי פיצוצים, ככל-הנראה כתוצאה מהיירוטים.

12:09: אזעקות הופעלו במרכז הארץ ובדרומה, באזורים - דן, שרון, ירקון, השפלה, לכיש, שומרון, שפלת יהודה, ירושלים.

12:04: דובר צה"ל: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.

12:02: עקב זיהוי שיגור טילים מאיראן, פיקוד העורף מודיע כי בדקות הקרובות צפויות להישמע אזעקות במספר אזורים ברחבי הארץ - דן, ירקון, שומרון, בקעה, שרון, יהודה, השפלה, שפלת יהודה ולכיש.

12:00: חיל האוויר וחיל הים פועלים מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי' ליירוט עשרות כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר שטח מדינת ישראל.

חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאוישים בדרום ובצפון הארץ, וכלי טיס בלתי מאוישים נוספים ששוגרו מאיראן בטרם חצו לשטח הארץ. במקביל חיל הים ירט כלי טיס בלתי מאויש בטרם חצה לשטח הארץ.

יירוט כטב"מ ע"י ספינת טילים של חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

11:55: דובר צה"ל מעדכן כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ובתוקף עד ליום רביעי, ה-4 במרץ 2026, בשעה 20:00. בהתאם למדיניות אין לקיים התקהלויות, אין מקומות עבודה למעט משק חיוני, ואין פעילויות חינוכיות.

11:50: בהצהרה משותפת של קטאר, סעודיה, בחריין, ירדן, כווית, איחוד האמירויות וארה"ב הם תקפו את איראן והבהירו כי פעולותיה של איראן "מהוות הסלמה מסוכנת".

"מתקפות בלתי מוצדקות כוונו לשטחים ריבוניים, סיכנו אזרחים ופגעו בתשתיות אזרחיות", נכתב בהצהרה המשותפת, "הפעולות של איראן מהוות הסלמה מסוכנת שמפרה את ריבונותן של מדינות רבות ומאיימת על היציבות האזורית. פגיעה באזרחים ובמדינות שאינן מעורבות בפעולות האיבה היא פזיזה ומערערת את היציבות".

המדינות הדגישו כי "אנחנו עומדים מאוחדים בהגנה על אזרחינו, על ריבונותנו ועל שטחנו. אנחנו מאשרים את זכותנו להגנה עצמית מול התקיפות האלה ומדגישים את מחויבותנו לביטחון האזורי. אנחנו משבחים את שיתוף הפעולה היעיל בתחום ההגנה האווירית וההגנה מפני טילים, שמנע אובדן חיים והרס רב יותר".

11:40: הותר לפרסום - יוסף ובלוריה כהן הי"ד, נרצחו אתמול מפגיעת הטיל האיראני בבית שמש. הלווייתם תתקיים בשעה 15:00 בבית העלמין דרך החיים בבית שמש.

11:35: במהלך מתקפת הפתע של מבצע 'שאגת הארי', צה"ל תקף וחיסל את בכירי מיניסטריון המודיעין האיראני, גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני.

המחוסלים הם סיד יחיא חמידי - סגן שר המודיעין לענייני ישראל ומוביל המיניסטריון האיראני, שהוביל לאורך השנים מתווי טרור נגד יהודים, גורמים מערביים ומתנגדי המשטר באיראן ומחוצה לה, וג'לאל פ'ור חסין - ראש אגף הריגול במיניסטריון המודיעין.

יחד איתם, חוסלו מספר בכירים נוספים שעסקו בקידום פעולות טרור ברחבי העולם ובדיכוי העם האיראני, לרבות במחאות האחרונות.

לכתבה המלאה - כנסו כאן

המטה הראשי של המיניסטריון שהותקף ( צילום: דובר צה"ל )

11:18: דובר צה"ל מעדכן כי "צה"ל תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד, מחבל בכיר מארגון הטרור חיזבאללה בביירות".

המבנה שהותקף בדאחיה בביירות ( צילום: לפי סעיף 27א )

11:00: נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שני) בזירת הנפילה בבית שמש, בה נספו אמש תשעה בני אדם ונפצעו עשרות, כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל בליסטי ששוגר מאיראן.

הנשיא הביע את תנחומיו למשפחות ואמר: "אנחנו במערכה כבדה. המערכה הזאת היא היסטורית וחשובה באמת, ואני אומר את זה גם לכל ילדי ישראל, כי אני יודע שבחג הפורים הם רצו להיות במקום אחר, אבל אין לנו ברירה. עוד מאה שנה שבעזרת השם הם יהיו אנשים מבוגרים, הילדים יוכלו לומר זה היה רגע מכונן והיסטורי, כיוון שהשינויים שהאירוע הזה יביא במזרח התיכון הם גדולים ועצומים וחשובים מאוד, ואנחנו מול אימפריית רשע שהגיע הזמן לקצוץ את כנפיה.

"ואם הם חושבים, מישהו מהם, או מכל השלוחים שלהם, שהם יכולים לנסות אותנו, אני מציע להם מאוד להימנע מכך. אנחנו מאוד נחושים הפעם לא להבליג ולא לחכות לשום דבר. רוחנו איתנה, ואני מבקש לחזק את כל עם ישראל ברגע הקשה הזה. אנחנו נעבור את זה בצורה כזאת, שתביא לנו שינוי גדול מאוד באזור גם למען ביטחון ישראל".

לכתבה המלאה - כנסו כאן

הביקור של הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש ( צילום: אבי קנר | מקליט: גדעון ארנולד )

הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש ( צילום: חיים צח / לע"מ )

10:45: התקיפות באיראן נמשכות גם כעת, בין היתר הותקפה מפקדת המשטרה בסננדג'.

התקיפות באיראן ( צילום: לפי סעיף 27א )

התקיפות באיראן ( צילום: לפי סעיף 27א )

10:30: באיראן טוענים כי במכת הפתיחה של המלחמה, הותקפו 131 ערים במדינה ו-555 בני אדם נהרגו.

10:25: דובר משרד ההגנה הסעודי אישר בשיחה עם ערוץ 'אל-ערביה' כי "יורטו שני כטב"מים שניסו לתקוף את בית הזיקוק בראס תנורה". הוא ציין כי "שריפה קטנה פרצה בבית הזיקוק מנפילת רסיסים".

10:20: דובר צה"ל בערבית בקריאה לכל התושבים הלבנונים שפינו את בתיהם לשמירה על ביטחונם: "תקיפות צה"ל נמשכות, למען ביטחונכם וביטחון בני משפחותיכם, אל תשובו לבתיכם".

10:15: שר הביטחון ישראל כ"ץ מאיים: "ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול.

"מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע. לא נחזור לכללי הירי של לפני ה-7 באוקטובר ונגן על תושבי הצפון וכלל אזרחי מדינת ישראל במלוא העוצמה.

"רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחנו את צה"ל לפעול בעוצמה נגד החיזבאללה, תוך המשך ביצוע המטרה העיקרית: ריסוק והכרעת משטר הטרור האיראני וסיכול יכולותיו, במבצע שאגת הארי - כדי להסיר את האיומים מעל מדינת ישראל ולאפשר לאזרחי איראן להתקומם נגדו ולהפילו".

10:10: דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, אמר בהצהרה לתקשורת, כי צה"ל תקף "מפקדים בכירים מהוותיקים והאחרונים שנשארו בחיזבאללה, אנחנו ממתינים לתוצאות". הוא ציין כי עם היציאה ל'שאגת הארי' צה"ל תגבר באופן משמעותי את כוחות ההגנה והתקיפה בצפון, והבהיר לתושבי הצפון כי לא יפונו מבתיהם.

באשר לזירה באיראן, אמר דובר צה"ל כי "במקביל, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר הטילו הבוקר יותר מ-100 חימושים על מספר מפקדות תת-קרקעיות של המשטר האיראני. גם ברגעים אלו מאות כלי טיס תוקפים במקביל בלבנון ובאיראן. מי שפועל נגד אזרחי ישראל ישלם על כך בחייו.

חיזבאללה פתח באש הלילה, הזהרנו אותו והוא ישלם על כך מחיר כבד". הוא הזכיר את גיוס המילואים הנרחב והבהיר כי כל האפשרויות על השולחן.

היום השלישי ל'שאגת הארי': ההצהרה המלאה של דובר צה"ל אפי דפרין ( צילום: דובר צה"ל )

10:00: מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדה 96, תת-אלוף אורן שמחה ומפקדים נוספים בהערכת מצב על תגבור כוחות ועיבוי הגנה בגבול המזרחי.

הערכת מצב על תגבור כוחות ועיבוי הגנה בגבול המזרחי ( צילום: דובר צה"ל )

09:54: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע לזירת האסון בבית שמש ואמר כי "במהלך הלילה חיזבאללה החליטה להצטרף למלחמה, זו שגיאה ענקית שלה. הם יתחרטו על הרגע שהם עשו את זה".

09:40: מקורות אמריקניים לערוץ MTV הלבנוני: "ארה"ב לא תתערב הפעם כתוצאה מהפרת החלטות המדינה בידי חיזבאללה. התקיפות הישראליות צפויות להתגבר ולהתרחב, וייתכן מהלך של כניסה קרקעית ישראלית".

תקיפת מתקני הנפט של סעודיה, הבוקר ( צילום: לפי סעיף 27א )

09:25: דיווח: איראן תוקפת את מתקני הנפט של סעודיה, לראשונה מאז שנת 2019.

09:11: דובר צה"ל מודיע כי בשעות אלו חיל האוויר ממשיך לתקוף ברחבי איראן ולסכל משגרים.

טייסי חיל האוויר נוחתים בישראל לאחר תקיפה נוספת באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

09:06: מטוסי קרב של צה"ל החלו לתקוף מטרות טרור בכפרים בדרום לבנון.

08:47: דיווח ברויטרס: שלושה רחפנים הופלו מעל שדה התעופה ארביל בצפון עיראק, שם מוצבים כוחות אמריקאים.

08:32: המרכז הלאומי לרפואה משפטית הודיע כי הושלם הליך הזיהוי של גופות הישראלים שנרצחואתמול באסון בבית שמש.

08:20: קרית אונו: תינוק כבן חודש פונה במצב אנוש לאחר שאיבד את הכרתו במקלט.

08:05: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

08:04: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע שאגת הארי, פונו לבתי החולים 777 אנשים, מתוכם כרגע מאושפזים ושוהים במלר"ד 86 אנשים. מתוכם: 4 קשה מחציתם שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים, 20 בינוני, 58 קל ו-4 בהערכה רפואית.

07:55: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדרום הארץ.

07:54: הרמטכ"ל: "פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה"

הרמטכ״ל בהערכת מצב עם פורום המטה הכללי לאחר הירי מלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

07:51: בלבנון מדווחים על תקיפות של צה"ל בכפר אל-חוש.

07:47: מטח שלישי שוגר מאיראן, אזעקות צפויות בנגב.

07:41: אזעקות הופעלו בירושלים, השפלה והמרכז.

07:36: אזעקות הופעלו בע'ג'ר, קיבוץ דן ומרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין מלבנון.

07:30: זוהו שיגורים נוספים מאיראן, אזעקות צפויות ברחבי הארץ

07:24: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

07:19: צה״ל החל כעת בתקיפת מטרות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

07:15: במקביל לשיגורים מאיראן, אזעקות בצפון בשל חדירת כלי טיס בלתי מאוייש.

07:10: הדי פיצוצים עזים בירושלים והמרכז.

07:07: אזעקות הופעלו בירושלים, המרכז והדרום.

07:02: דובר צה"ל: "צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

"מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

"הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.

"יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף".

06:40: מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, לאחר גל התקיפות הראשון ברחבי לבנון: "חיזבאללה בחר במשטר האיראני על פני מדינת לבנון ופתח בהתקפה על אזרחינו. נערכנו לכך - והוא ישלם מחיר כבד.

"אנו ערוכים בהגנה ובהתקפה. המסר שלי לתושבי הצפון: נמשיך להגן עליכם מלפנים. תגברנו משמעותית את סדר הכוחות בגבול ואנו ערוכים לקליטת כוחות נוספים. אנחנו לא נפנה אתכם.

"זמן קצר לאחר הירי של חיזבאללה, בהתאם לתכנון יצאנו לגל תקיפות ראשון רחב היקף בביירות וכן בדרום לבנון, תקפנו בכירים בארגון, מפקדות ותשתיות טרור. כמו כן אנו פועלים לפינוי האוכלוסיה בדרום לבנון לשם הגנתה לקראת תקיפות נוספות. התקיפות נמשכות - העוצמה תגבר".

מפקד פיקוד הצפון בחמ"ל הפיקוד ( צילום: דובר צה"ל )

מפקד פיקוד הצפון בהערכת מצב בפיקוד ( צילום: דובר צה"ל )

06:30: סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת בשם גורם רפואי כי לפחות עשרה בני אדם נהרגו בתקיפות שביצע חיל האוויר הלילה ברובע הדאחייה שבביירות.

06:10: תיעוד מהדירה בה חוסל מוחמד רעד בביירות כשהיא עולה בלהבות.

( צילום: לפי סעיף 27א )

05:55: ראש הזרוע הפוליטית של חיזבאללה, מוחמד רעד, חוסל הלילה - כך דיווחה רשת אל-חדת' הסעודית. לפי חלק מהדיווחים, רעד היה מיועד להתמנות לסגנו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם.

05:52: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM פרסם תיעוד דרמטי של תקיפת מטוסים איראניים, בהודעת הפיקוד נאמר כי "כוחות ארה"ב נוקטים בפעולות נועזות כדי לחסל איומים מיידיים מצד המשטר האיראני. התקיפות נמשכות".

תקיפת המטוסים האיראניים ( צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM )

05:50: בריטניה אישרה כי כטב"מ איראני פגע בבסיס חיל האוויר המלכותי בקפריסין.

05:46: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת ABC כי ארצות הברית זיהתה מספר מועמדים אפשריים להנהגת איראן במקום המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל אך "המתקפה הייתה כל כך מוצלחת שהיא חיסלה את רוב המועמדים. זה לא יהיה מישהו שחשבנו עליו כי כולם מתים".

05:45: תיעוד מהתקיפות הלילה בטהראן.

( צילום: לפי סעיף 27א )

05:42: בעיראק דיווחו הלילה על תקיפות נגד יעדים ובסיסים של המיליציות הפרו-איראניות ברחבי המדינה.

( צילום: לפי סעיף 27א )

05:40: פיקוד העורף מודיע כי האירוע של חדירת כטב"מ לגליל המערבי - הסתיים, וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

05:38: תיעוד מגל התקיפות הלילה של צה"ל ברובע הדאחייה בביירות. לפי הדיווחים בלבנון אירעו יותר מ-12 פיצוצים במהלך התקיפות בדאחייה.

( צילום: לפי סעיף 27א )

05:35: דיווחים באיראן על תקיפות בערים תבריז ומהבאד במערב איראן.

05:32: אזעקות הופעלו בנהריה וביישובים נוספים בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"מ.

הרמטכ"ל בהערכת מצב על חיזבאללה ( צילום: דובר צה"ל )

העדכונים האחרונים:

ארגון הטרור חיזבאללה הצטרף הלילה למלחמה וירה רקטות לעבר וכטב"מים - לראשונה מאז הפסקת האש לפני כשנה וחצי.

צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב ברחבי לבנון, כולל בביירות, ותקף שורת מחבלים בכירים.

בלבנון דיווחו על הדי פיצוצים ברובע הדאחייה - מעוז החיזבאללה בביירות, באזור הבקעא ובדרום לבנון.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הלילה הערכת מצב עם פורום המטה הכללי בהמשך לירי מלבנון. הרמטכ"ל אישר את התכנית ההתקפית להמשך והנחה על היערכות הגנתית חזקה לצד היערכות התקפית מתמשכת.

דוברת צה"ל בערבית, אלה ואויה, פרסמה הודעת פינוי ליותר מ-50 כפרים בדרום לבנון ובבקאע.