"ניצבים מול אימפריית רשע"

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בזירת הנפילה בבית שמש | וזה מה שהוא אמר

נשיא המדינה בזירת הנפילה בבית שמש, בה נהרגו תשעה בני אדם הי"ד: "זה רגע מכונן והיסטורי - אנחנו ניצבים מול אימפריית רשע שהגיע הזמן לקצוץ את כנפיה. אם הם חושבים שהם יכולים לנסות אותנו - אני מציע להם מאוד להימנע מכך" (חדשות)

הביקור של הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש
הביקור של הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש| צילום: צילום: אבי קנר | מקליט: גדעון ארנולד
הביקור של הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש (צילום: אבי קנר | מקליט: גדעון ארנולד)

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שני) בזירת הנפילה בבית שמש, בה נספו אמש תשעה בני אדם ונפצעו עשרות, כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל בליסטי ששוגר מ.

"אנחנו נמצאים כאן הבוקר בזירת אסון ב", פתח , "יחד עם ראש העיר שמואל גרינברג ואנשי זק"א, אני רוצה לחזק אותך אדוני ראש העיר, היה לכם לילה נורא לכל עם ישראל.

"תשע נשמות טהורות וזכות, אנשים תמימים וחפים מפשע שרצו למקלט, נכנסו למקלט התקני פעלו לפי ההוראות, ולצערנו, בגלל שהטיל נפל ישירות על גג המקלט, בית הכנסת שמעליו נמחק כולו, אנחנו רואים כאן זירת אסון כבדה מאוד, זה מראה בדיוק עם מי אנחנו מתעסקים ואיזה אויב מר ואכזרי יש לנו.

הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש (צילום: חיים צח / לע"מ)
הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש (צילום: חיים צח / לע"מ)

"בית שמש קמה במקום הזה. בית שמש הייתה עיירה קטנה של עולים, שהכל התחיל מכאן, והיום היא כבר עיר של 200,000 נפש.

"אני יודע שההתמודדות היא קשה, וכולנו מבית שמש הבוקר הזה, אנחנו מבקשים להעביר את תנחומינו בשם כל עם ישראל למשפחות האבלות. יש פה ילדים שנספו, ויש פה אמהות ונשים וגברים. כולם באו באופן תמים גם להתפלל וגם להסתתר כאן מפני הטילים של האיראנים".

הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש (צילום: חיים צח / לע"מ)
הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש (צילום: חיים צח / לע"מ)

הנשיא הוסיף ואמר: "אנחנו במערכה כבדה. המערכה הזאת היא היסטורית וחשובה באמת, ואני אומר את זה גם לכל ילדי ישראל, כי אני יודע שבחג הפורים הם רצו להיות במקום אחר, אבל אין לנו ברירה. עוד מאה שנה שבעזרת השם הם יהיו אנשים מבוגרים, הילדים יוכלו לומר זה היה רגע מכונן והיסטורי, כיוון שהשינויים שהאירוע הזה יביא במזרח התיכון הם גדולים ועצומים וחשובים מאוד, ואנחנו מול אימפריית רשע שהגיע הזמן לקצוץ את כנפיה.

"ואם הם חושבים, מישהו מהם, או מכל השלוחים שלהם, שהם יכולים לנסות אותנו, אני מציע להם מאוד להימנע מכך. אנחנו מאוד נחושים הפעם לא להבליג ולא לחכות לשום דבר. רוחנו איתנה, ואני מבקש לחזק את כל עם ישראל ברגע הקשה הזה. אנחנו נעבור את זה בצורה כזאת, שתביא לנו שינוי גדול מאוד באזור גם למען ביטחון ישראל".

הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש (צילום: חיים צח / לע"מ)
הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש (צילום: חיים צח / לע"מ)
הנשיא הרצוג בזירת הנפילה בבית שמש (צילום: חיים צח / לע"מ)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
יצחק הרצוג את החלק מהרשע ! אתה מדבר על רשע אתה לא נותן לראש הממשלה חנינה אתה גם רשע כמו אירן
משה
2
הרצוג המשועמם ..הלך לטייל ולברבר ... מכיוון שצריך לתת סיבה למשכורת מיותרת של 100,000 שח. ולתפקיד מיותר .
גאון גדול
1
חובתנו בעת הזאת להרבות בתפילה בחיזוק באחדות ובמעשים טובים לעילוי נשמת הנרצחים נלמד משניות נאמר תהילים נרבה שלום ואחווה זו תשובתנו לכאב תנחומים למשפחות בשעה הקשה יהי זכרם ברוך
אברהם

