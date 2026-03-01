כיכר השבת
אשריכם תלמידי חכמים

"הדר קבלוה מאהבה": כך חגגו בזוטשקא אמסנא מעמד כבוד התורה בחודש אדר

שמחה של תורה בהיכל ישיבת 'זוטשקא אמסנא', בעיצומם של ימי חודש אדר, ימים בהם "הדר קבלוה מאהבה", נערך מעמד כבוד התורה וחלוקת מלגות לקבוצת בחורים מצטיינים אשר קיבלו על עצמם עול תורה בשינון מסכתות שלמות בבקיאות נפלאה ובעל פה | במעמד השתתף האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, אשר אף נשא אמרות קודש וציין על נס את חשיבות קניית התורה בשינון וחזרה | בסיום דבריו פצח האדמו"ר בריקוד נלהב עם התלמידים במשך דקות ארוכות | בהמשך המשיכו התלמידים בריקודים מתוך אווירת פורים (חסידים - עולם הישיבות)

מעמד כבוד התורה בזוטשקא אמסנא
מעמד כבוד התורה בזוטשקא אמסנא| צילום: צילום: שוקי לרר
1
כמה חסידויות יש יאללה???? כל יום צצ שם אחר של חסידות מה נסגר ?? מאיפה הן צצות??
עמית

