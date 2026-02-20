כיכר השבת
בקיאות בעומק וברוחב

משינון למעמד סיום | הריקוד הנלהב של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ עם המצטיינים

ברוב שמחה וחדווה נערך בהיכל הישיבה לצעירים 'סערט ויז'ניץ' בחיפה, מעמד כביר 'לכבודה של תורה' – חלוקת אותות הצטיינות לתלמידי הישיבה על עמלם הרב בידיעת התורה בעומק וברוחב | המעמד נערך עם סיום ימי החזרה הרבתית, בה שיננו התלמידים את כל החומר הנלמד מתחילת הזמן ועד עתה |את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, אשר נשא דברות קודשו במרכז המעמד, בהמשך פצח הרבי בריקוד נלהב לפני הבחורים | בסיום המעמד עברו התלמידים בסך לקבלת תעודות ההצטיינות מידי האדמו"ר (חסידים - עולם הישיבות)

מעמד כבוד התורה בסערט ויז'ניץ (צילום: קול ברמה)
