חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', ישראל יוסקוביץ, עורך 'חדשות משפחה' ואנשי התקשורת גואל וקנין ואבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

בסיעות החרדיות דרוכים: איראן תדחק שוב את חקיקת הגיוס?

בעולם בכלל ובישראל בפרט דרוכים לקראת האפשרות של מלחמה כוללת עם איראן, ובסיעות החרדיות עוקבים עד כמה מלחמה שכזו תדחק שוב את חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והאם שוב נתניהו ישתמש במלחמה עם איראן כדי למנוע את הפלת הקואליציה למרות שחוק גיוס לא יעבור?

האם הציבור החרדי הפך ליותר אלים?

בני ברק לא תשכח את השבוע האחרון, שבוע שנפתח באלימות כנגד חיילות שהגיעו לעיר, אירוע שהוביל את המשטרה להשתמש באלימות קשה נגד תושבי העיר שלא השתתפו בתקיפה ולמעצרי ראווה של חפים מפשע.

בהמשך השבוע נרשמו אירועי אלימות קשים סביב מרכז חסידות יז'ניץ בעיר, אירועים שהובילו למעצרים של חשודים במעשים הקשים, מה שמעלה את התהייה האם הפכנו לציבור אלים יותר?

מזל שיש את מי לרדוף: נפתלי בנט נגד החינוך החרדי

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מנסה לנתק עצמו מהעימותיים הפנימיים בין ראשי האפוזיציה ובחר להתמקד השבוע בחינוך החרדי.

בנט הכריז בין היתר: "הגיעה השעה למהפכה, הפסיק לממן בתי ספר חרדים שמחנכים נגד המדינה, נגד הצבא ונגד כולנו".