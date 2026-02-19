כיכר השבת
פאנל פרשנים סוער | צפו

מה המלחמה באיראן תעשה לחוק הגיוס והאם הציבור החרדי הפך ליותר אלים? | 'אולפן ליל שישי'

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו ישראל דרוכה לקראת מלחמה עם איראן, מה שעלול לדחוק שוב את חקיקת חוק הגיוס ואף להציל את קואליציית נתניהו | האלימות הבלתי נתפסת במגזר החרדי והמתקפה של בנט נגד החינוך החרדי בצל הקרע בתוך האופוזיציה • הערב בפאנל: חנני ברייטקופף, ישראל יוסקוביץ ואנשי התקשורת גואל וקנין ואבי גרינצייג (חרדים)

27תגובות
צפו בתוכנית המלאה
צפו בתוכנית המלאה
צפו בתוכנית המלאה

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', ישראל יוסקוביץ, עורך 'חדשות משפחה' ואנשי התקשורת גואל וקנין ואבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

בסיעות החרדיות דרוכים: איראן תדחק שוב את חקיקת הגיוס?

בעולם בכלל ובישראל בפרט דרוכים לקראת האפשרות של מלחמה כוללת עם איראן, ובסיעות החרדיות עוקבים עד כמה מלחמה שכזו תדחק שוב את חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והאם שוב נתניהו ישתמש במלחמה עם איראן כדי למנוע את הפלת הקואליציה למרות שחוק גיוס לא יעבור?

האם הציבור החרדי הפך ליותר אלים?

בני ברק לא תשכח את השבוע האחרון, שבוע שנפתח באלימות כנגד חיילות שהגיעו לעיר, אירוע שהוביל את המשטרה להשתמש באלימות קשה נגד תושבי העיר שלא השתתפו בתקיפה ולמעצרי ראווה של חפים מפשע.

בהמשך השבוע נרשמו אירועי אלימות קשים סביב מרכז חסידות יז'ניץ בעיר, אירועים שהובילו למעצרים של חשודים במעשים הקשים, מה שמעלה את התהייה האם הפכנו לציבור אלים יותר?

מזל שיש את מי לרדוף: נפתלי בנט נגד החינוך החרדי

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מנסה לנתק עצמו מהעימותיים הפנימיים בין ראשי האפוזיציה ובחר להתמקד השבוע בחינוך החרדי.

בנט הכריז בין היתר: "הגיעה השעה למהפכה, הפסיק לממן בתי ספר חרדים שמחנכים נגד המדינה, נגד הצבא ונגד כולנו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
למה מפחדים לומר מילה על העסקנים שעושקים את הציבור
חזרנו
החרדים הם צבור שבוי שמנהיגיו מטפחים בו את הבורות ואת התלות כך שיהיה קל להמשיך ולשלוט בו, להמשיך ולעשוק אותו.
זאת השיטה
הציבור החרדי חי ומקיים תורה ומצוות מתוך אמונה ובחירה חופשית המנהיגים מייצגים את הציבור ומכוונים אותו לא שולטים בו בכוח
משה לוי
9
כן, הציבור החרדי נהיה יותר אלים - חד וחלק!
החייל החרדי
ואני מכריז בזאת - החרדים אוהבים מאוד את החיילים היקרים. תודה!
מוישי
הכל התחיל מהמפלגה ההיא שהכניסה את הקנאות לתוך בני התורה - לצערנו ולבושתינו. ומאז הכל היסטוריה
אברך מהמיינסטרים
האברכים של הפלג עדינים מאוד, אברכי משי, רבי שמואל אוירבך הדגיש שלא מדובר כאן בקנאות חדשה, רק התנגדות לפשרות. הוא רצה שכל בן תורה יקבל דיחוי בלי יעדים ובלי סנקציות.
אברך בן תורה מבני ברק
זה נכון מאוד, מאז שקמה המפלגה ההיא שפנתה לקנאות דמם של אנשי כוחות הביטחון נעשה הפקר - ומכאן האלימות המטורפת !
האברך החייל
אחי אנ י לא יודע בן כמה אתה אבל לפני עשרות שנים היו מרביצים מכות רצח לשוטרים, ואפרופו העצנקים לא מתנהגים באלימות בהפגנות שלהם אלא רק יושבים על הכביש, מי שמתנהג באלימ ות זה רק הנטורי קרתא וארסים
חחחחחחח
לא נכון - אני הותקפתי יותר מפעם אחת בהפגנות של העצניקים. כל חטאי שאני לובש כיפה שחורה
החייל החרדי
האמת היא שהאירועים שהוזכרו היו נקודתיים בלבד רוב הציבור החרדי חי בשקט עובד מתנדב ותומך במדינה לא נכון לטעון שהציבור החרדי נהיה יותר אלים מדובר במצבים קיצוניים שאינם מייצגים את כלל הקהילה
כץ
8
חמינאי, אם אני אומר שהלילה זה הלילה, אז הלילה זה הלילה! כפרה על טראמפ דאג לנו ללבבות דקל חיימשלי הוא
עציון

אולי גם יעניין אותך:

עוד באולפן ליל שישי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר