חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', הרב אברהם ובר, איש 'דגל התורה' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

הקרב על שירותי הדת: דרעי וגפני בעימות חסר תקדים

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה', משה גפני, בקרב פומבי חסר תקדים על רקע ההפסד החרדי בבחירות לרבנות 'סביון', כאשר הצדדים האשימו זה את זה שבמקום לעסוק בסוגיית הגיוס ומעצר תלמידי הישיבות הוא עסוק במאבק של ג'ובים במשרד לשירותי דת.

דרמה לילית: החרדים עצרו את קידום תקציב המדינה

במקביל למאבק על שירותי הדת, דרעי וגפני הצליחו לשתף פעולה ולעצור את קידום תקציב המדינה וחוק ההסדרים ובשעת לילה מאוחרת ההצבעה נדחתה לאחר שבקואליציה הופתעו מהתנגדות החרדים.

מאחורי הקלעים: קידום חוק הגיוס נתקע והדיונים עם הייעוץ המשפטי לכנסת נעצרו בשל נסיבות אישיות של בכירה בצוות הייעוץ המשפטי, מה שהעלה את זעם הסיעות החרדיות.

שלוש שנות מאסר על האברך שהורשע בריגול לאיראן

בית המשפט גזר את דינו של האברך אלימלך שטרן, שהורשע בביצוע משימות עבור האיראנים. במערכת הביטחון מזהירים מפני ניסיונות נוספים של איראן לגייס צעירים חרדים לספק מידע מודיעיני בזמן המלחמה בעבור בצע כסף.

תשעה שופטי בג"צ ידונו בדרישה לפטר את בן גביר

שופטי בג"ץ הוציאו צו על תנאי המחייב את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנמק מדוע אינו מפטר את השר איתמר בן גביר מתפקידו, בשל טענות להתערבות פסולה בחקירות ובעצמאות המשטרה, מה שעלול להוביל בפעם הראשונה למשבר חוקתי.