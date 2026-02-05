כיכר השבת
פאנל הפרשנים באולפן | צפו

ברקע חוק הגיוס התקוע, דרעי וגפני בקרב פומבי סוער והצעירים החרדים שפעלו בשירות איראן | ליל שישי

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו דרעי וגפני יצאו למאבק פומבי חריף על רקע הקרב על שירותי הדת בישראל ובמקביל הצליחו לשתף פעולה בסוגיית חוק הגיוס ועצרו את קידום חוק ההסדרים, מה שמסכן את הקואליציה | ושבוע בו שלוש שנות מאסר נגזרו על האברך אלימלך שטרן, שהורשע בביצוע משימות עבור האיראנים | במקביל בג"צ מאותת כי הוא שוקל לפסול את איתמר בן גביר מלכהן כשר לביטחון לאומי • הערב בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, הרב אברהם ובר ואבי גרינצייג (ליל שישי)

1תגובות
אולפן ליל שישי | התוכנית המלאה
אולפן ליל שישי | התוכנית המלאה
אולפן ליל שישי | התוכנית המלאה

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', הרב אברהם ובר, איש 'דגל התורה' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

הקרב על שירותי הדת: דרעי וגפני בעימות חסר תקדים

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה', משה גפני, בקרב פומבי חסר תקדים על רקע ההפסד החרדי בבחירות לרבנות 'סביון', כאשר הצדדים האשימו זה את זה שבמקום לעסוק בסוגיית הגיוס ומעצר תלמידי הישיבות הוא עסוק במאבק של ג'ובים במשרד לשירותי דת.

דרמה לילית: החרדים עצרו את קידום תקציב המדינה

במקביל למאבק על שירותי הדת, דרעי וגפני הצליחו לשתף פעולה ולעצור את קידום תקציב המדינה וחוק ההסדרים ובשעת לילה מאוחרת ההצבעה נדחתה לאחר שבקואליציה הופתעו מהתנגדות החרדים.

מאחורי הקלעים: קידום חוק הגיוס נתקע והדיונים עם הייעוץ המשפטי לכנסת נעצרו בשל נסיבות אישיות של בכירה בצוות הייעוץ המשפטי, מה שהעלה את זעם הסיעות החרדיות.

שלוש שנות מאסר על האברך שהורשע בריגול לאיראן

בית המשפט גזר את דינו של האברך אלימלך שטרן, שהורשע בביצוע משימות עבור האיראנים. במערכת הביטחון מזהירים מפני ניסיונות נוספים של איראן לגייס צעירים חרדים לספק מידע מודיעיני בזמן המלחמה בעבור בצע כסף.

תשעה שופטי בג"צ ידונו בדרישה לפטר את בן גביר

שופטי בג"ץ הוציאו צו על תנאי המחייב את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנמק מדוע אינו מפטר את השר איתמר בן גביר מתפקידו, בשל טענות להתערבות פסולה בחקירות ובעצמאות המשטרה, מה שעלול להוביל בפעם הראשונה למשבר חוקתי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
העסקנים הם הנזק
חזרנו

אולי גם יעניין אותך:

עוד באולפן ליל שישי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר