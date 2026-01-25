פרשן כיכר השבת, ישי כהן, התייחס במהלך פודקאסט 'הזירה' לביקורת הגוברת נגד מוטי בבצ’יק, יועצו הבכיר של ח״כ יצחק גולדקנופף, והטענות כי בבצ'יק דוחף להפלת הממשלה מבלי קשר לסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

לדברי כהן, בשיח הציבורי מתעלמים לחלוטין מנקודה מהותית: מוטי בבצ’יק אינו פועל על דעת עצמו, אלא מבצע מהלכים בהתאם להנחיות הברורות של האדמו״ר מגור. “מי שמציג את בבצ’יק כשחקן עצמאי שמנסה לערער את היציבות הפוליטית – מטעה את הציבור”.

פרשן 'כיכר השבת' הוסיף כי הביקורת שמוטחת ביועץ הבכיר מתעלמת מהמבנה המוכר והברור של קבלת ההחלטות בחסידות גור, שם מהלכים פוליטיים נעשים בהכוונה ישירה של ההנהגה הרוחנית. “אפשר להסכים או לא להסכים עם הקו, אבל אי אפשר לנתק את המעשים מההוראות שמגיעות מלמעלה”.

עוד ציין כהן כי ההתקפות על בבצ’יק משרתות אינטרסים פוליטיים צרים, ומנסות להסיט את הדיון מהשאלות המהותיות – מדיניות הממשלה כלפי הציבור החרדי, והאופן שבו מפלגות חרדיות אמורות לפעול מול אתגרים אלו.

