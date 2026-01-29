חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', צוריאל קריספל, ראש עיריית אלעד לשעבר, הרב ישראל טרופר מ'הפלג הירושלמי' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

למרות האיומים; ש"ס ו'דגל' נכנעו והצביעו בעד התקציב

בפתח השבוע הודיעו בש"ס ו'דגל התורה' כי יתנגדו לאישור תקציב המדינה בקריאה ראשונה בשל המשבר סביב נוסח חוק הגיוס החדש, אך ברגע האמת, ביום רביעי, חברי הכנסת החרדים הצביעו בעד תקציב המדינה, מלבד ח"כי 'אגודת ישראל' שהצביעו נגד התקציב.

ברגע האמת: הייעוץ המשפטי לכנסת מתנגד לנוסח חוק הגיוס

במשך שבועות הסבירו בסיעות החרדיות כי מאחורי הקלעים יצליחו להגיע להבנות עם הייעוץ המשפטי לכנסת על נוסח חוק הגיוס, אך ברגע האמת, השבוע, הם גילו את הפער האדיר בין הדרישות של ההנהגה החרדית לעמדת הייעוץ המשפטי לכנסת, מה שמאיים על המשך חקיקת חוק הגיוס.

הקלטות גדולי ישראל מעוררות סערה

במהלך השבוע נחשפו הקלטות נוספות של גדולי ישראל החושפות את מאחורי הקלעים של ההסכמות על נוסח חוק הגיוס של ביסמוט, מה שהוביל למתקפה מצד האופוזיציה הטוענת כי אף חרדי לא יתגייס כתוצאה מהחוק החדש.

פעיל הימין מרדכי דוד חסם את אהרן ברק

פעיל הימין מרדכי דוד חסם אמש את נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק, מה שהוביל לסערה גדולה בפוליטיקה ובתקשורת, האם מי שנרמל מתקפות על פוליטיקאים ואף נגד רבנים הוביל לעידן אחר ומכוער?