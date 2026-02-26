אלפי מפגינים השתתפו אמש (רביעי) בהפגנת ה'קנאים' על פני כיכר השבת בירושלים, במחאה על המשך מעצר תלמידי ישיבות והשלכתם לכלא הצבאי.

האדמו"רים והרבנים הביעו מחאה וזעזוע נגד השלטונות שעוצרים תלמידי ישיבות "בעוון לימוד תורה במדינת היהודים".

כמו כן, הרבנים הביעו התנגדות לכל "חוק מוסכם" כפי שמנסים להעביר בש"ס ו'דגל התורה'. יצוין כי בהוראת האדמו"ר, בעצרת השתתפו חסידי 'תולדות אברהם יצחק'.

בסיום העצרת, מאות מהמפגינים צעדו לעבר דרך בר לב בירושלים וחסמו את הכבישים ואת ציר הרכבת הקלה.

כוחות גדולים של משטרה, לוחמי מג"ב ושוטרי יס"מ החלו לפזר בכוח את המפגינים והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר במכת"זית ובפרשים.

לאחר העימותים הכוחות הצליחו לפנות את המוחים בכוח ולחדש את פעילות הרכבת הקלה בעיר.