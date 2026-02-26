כיכר השבת
מעצר תלמידי ישיבות

פרשים, זרנוקי מים ולוחמי מג"ב | תיעוד מיוחד מהפגנת הקנאים בירושלים

אלפים הפגינו בכיכר השבת במחאה על מעצר תלמידי ישיבות והשלכתם לכלא הצבאי | מאות יצאו לחסום את דרך בר לב ופסי הרכבת הקלה | כוחות גדולים של משטרה פינו את המפגינים, לא היו עצורים (חרדים)

8תגובות
ההפגנות בירושלים, הלילה (צילום: נועם רבקין פנטון/Flash90)

אלפי מפגינים השתתפו אמש (רביעי) בהפגנת ה'קנאים' על פני כיכר השבת בירושלים, במחאה על המשך מעצר והשלכתם לכלא הצבאי.

האדמו"רים והרבנים הביעו מחאה וזעזוע נגד השלטונות שעוצרים תלמידי ישיבות "בעוון לימוד תורה במדינת היהודים".

כמו כן, הרבנים הביעו התנגדות לכל "חוק מוסכם" כפי שמנסים להעביר בש"ס ו'דגל התורה'. יצוין כי בהוראת האדמו"ר, בעצרת השתתפו חסידי 'תולדות אברהם יצחק'.

בסיום העצרת, מאות מהמפגינים צעדו לעבר דרך בר לב בירושלים וחסמו את הכבישים ואת ציר הרכבת הקלה.

כוחות גדולים של משטרה, לוחמי מג"ב ושוטרי יס"מ החלו לפזר בכוח את המפגינים והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר במכת"זית ובפרשים.

לאחר העימותים הכוחות הצליחו לפנות את המוחים בכוח ולחדש את פעילות הרכבת הקלה בעיר.

0 תגובות

4
תכלס' במציאות כל בחור שנעמר או שיש לו בעיות בגיוס הוא מתקשר לקווים שלהם לצבע שחור ולאנשים מהפלג ומסטמר שיעזרו לו רק תחשבו על זה...
עצה שלי לנציגים החרדים...
3
השוטרים אינם מעל החוק הם מרגישים כבעלי הבית של המדינה גם אם אתה שוטר אתה לא מנהל את החוק לפי רצונך...
קארין כץ
2
הצדיקים האלו עושים את העבודה בשבילנו
צדיקים
בזכותם ובזכות מי שלא מפריע להם - יתבטלו גזרות השמד
איציק
צדיקים… ״אוי האומרים לרע טוב וטוב רע..״ עולם הפוך..
יוסי
כן כן ״אוי האומרים לרע טוב וטוב רע..״ עולם הפוך.. שמע אמרי פיך.
ישראל

