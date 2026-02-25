הגאון רבי דב לנדו אמש

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מסר אמש (שלישי) שיחה בישיבת זכרון יעקב, במהלכה הוא הדריך את הבחורים איך להתנהג עם רשויות הצבא וזאת בעקבות המעצרים שהיו השבוע.

"לומדים תורה", פתח ראש הישיבה ואמר: "צריך לדעת שיש היום מצב לא פשוט. רודפים את הבני תורה, צריך שהשם ישמור אותנו מהם, ומכל העלילות שלהם ומכל הדברים. אבל צריך לדעת דבר אחד: לא לעשות דבר מסוכן, לא לעשות דברים מסוכנים, הכל לשמוע מה שהראש ישיבה אומר. לא לעשות דבר, לא להיות חכמים מדי. חכמים תהיו בגמרא, לא בדברים האלה. תשמעו כל מה שאומרים לכם". "וזה רע מאוד", הוסיף ראש הישיבה: "שעושים, ומסכנים את עצמם ואת אחרים. כל מיני פעולות שעושים, זה הכל דברים רעים מאוד, הם לא מועילים כלום. זה לא יראת שמיים ולא כלום". ראש הישיבה אמר לבחורים: "צריך לשמוע בישיבה מה שהראש ישיבה אומר, המדריך, לשמוע בקולו כל דבר. לא להסתכן עם כל הדברים. זה דברים רעים מאוד. שום דבר לא."

צפו בדבריו המלאים של ראש הישיבה צפו בדבריו המלאים של ראש הישיבה 10 10 0:00 / 2:11 צפו בדבריו המלאים של ראש הישיבה

ראש הישיבה הוסיף ואמר: "מי ששומע בקול הראש ישיבה, והרבנים שלו, המורים שלו, שמדריכים אותו הוא האדם המאושר, ומי שלא עושה ככה, אוי אוי אוי. רק לשמוע למה שמדריכים אתכם".

ירושלים על הגדרות | אלו המוקדים בהם יתקבצו הקנאים בליל פורים למחאות ענק חיים רוזנבוים | 10:42

"יש כאלה", הוסיף ואמר ראש הישיבה: "אנשים שעושים דברים מאוד לא טובים, השם ירחם עלינו. לא צריך להאריך בזה. מה שאומרים לשמוע בקול, כל דבר ודבר. לא לעשות מעצמו דברים. לא להסתכן בשום דבר. ואם מסתכנים אחר כך מביאים בעיות על עצמם ועל אחרים".

לסיום אמר ראש הישיבה: "אין לנו רק הלימוד, ללמוד, להיות שקוע בלימוד. זה הכל. השם יעזור לנו להיות שקועים בלימוד, ונינצל כולנו מכל הגזירות הרעות, ויהיה אך טוב לישראל, עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן".

כזכור וכפי שדווח אמש, חמישה תלמידי ישיבות נעצרו במהלך היממה שחלפה במוקדים שונים ברחבי הארץ והועברו להמשך טיפול המשטרה הצבאית.

בין העצורים, בחור ישיבה שנעצר הבוקר בנמל התעופה בן גוריון, ותלמיד ישיבה נוסף שנעצר אתמול בלשכת הגיוס בתל השומר. האחרון הגיע למקום כשהוא מצויד במסמכים לצורך הסדרת פטור משירות, אולם נעצר בגין תקופת השתמטות של שלושה ימים בלבד.

על הבחור שנעצר בלשכת הגיוס נגזרו עשרים ימי מאסר בפועל, והוא זוכה לסיוע משפטי מארגוני הסיוע גזר דין דומה של עשרים ימי מאסר הוטל גם על איתי בן מירב, תלמיד ישיבת עטרת יעקב, שנעצר בשעה שתיים בלילה בביתו שבבית שמש.

במהלך המעצר בבית שמש פשטו על הבית 12 שוטרים צבאיים, ושישה מהם נכנסו אל המבנה וביצעו בו חיפוש מסיבי. בני המשפחה דיווחו כי הכוחות הותירו אחריהם אי סדר רב בבית עם סיום הפעילות.

באותה העיר נעצרו בשעה ארבע לפנות בוקר שני בחורים נוספים על ידי המשטרה האזרחית, שהסגירה אותם לידי המשטרה הצבאית. העצורים הם מנחם מנדל בן אסתר שיינדל, עליו נגזרו עשרים ימי מאסר, ויהודה שמעון בן שיינדל לאה המוגדר כמשתמט פרקליטותי.