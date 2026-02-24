חמישה תלמידי ישיבות נעצרו במהלך היממה האחרונה במוקדים שונים ברחבי הארץ והועברו להמשך טיפול המשטרה הצבאית.

בין העצורים, בחור ישיבה שנעצר הבוקר בנמל התעופה בן גוריון, ותלמיד ישיבה נוסף שנעצר אתמול בלשכת הגיוס בתל השומר. האחרון הגיע למקום כשהוא מצויד במסמכים לצורך הסדרת פטור משירות, אולם נעצר בגין תקופת השתמטות של שלושה ימים בלבד.

על הבחור שנעצר בלשכת הגיוס נגזרו עשרים ימי מאסר בפועל, והוא זוכה לסיוע משפטי מטעם עורך הדין שלמה חדד. גזר דין דומה של עשרים ימי מאסר הוטל גם על איתי בן מירב, תלמיד ישיבת עטרת יעקב, שנעצר בשעה שתיים בלילה בביתו שבבית שמש.

במהלך המעצר בבית שמש פשטו על הבית 12 שוטרים צבאיים, ושישה מהם נכנסו אל המבנה וביצעו בו חיפוש מסיבי. בני המשפחה דיווחו כי הכוחות הותירו אחריהם אי סדר רב בבית עם סיום הפעילות.

באותה העיר נעצרו בשעה ארבע לפנות בוקר שני בחורים נוספים על ידי המשטרה האזרחית, שהסגירה אותם לידי המשטרה הצבאית. העצורים הם מנחם מנדל בן אסתר שיינדל, עליו נגזרו עשרים ימי מאסר, ויהודה שמעון בן שיינדל לאה המוגדר כמשתמט פרקליטותי.

השניים מיוצגים על ידי עורכי הדין שלמה חדד ואיתי כהן מטעם ארגון הצלה לאחים. עורך הדין שלמה חדד מעניק סיוע משפטי גם לעצור מנמל התעופה בן גוריון.