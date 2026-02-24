כיכר השבת
הטירוף נמשך

הסיעות החרדיות שותקות | חמישה בחורים נעצרו ביממה האחרונה בעוון לימוד תורה

חמישה תלמידי ישיבה נעצרו ביממה האחרונה בעוון לימוד תורה | אחד נעצר בפשיטה חריגה בביתו, השני בנתב"ג - והשלישי בשעה שהגיע להסדיר את מעמדו לאחר שלושה ימי השתמטות בלבד | במפלגות החרדיות - שותקים (חרדים) 

22תגובות
(צילום: AI)

חמישה תלמידי ישיבות נעצרו במהלך היממה האחרונה במוקדים שונים ברחבי הארץ והועברו להמשך טיפול המשטרה הצבאית.

בין העצורים, בחור ישיבה שנעצר הבוקר בנמל התעופה בן גוריון, ותלמיד ישיבה נוסף שנעצר אתמול בלשכת הגיוס בתל השומר. האחרון הגיע למקום כשהוא מצויד במסמכים לצורך הסדרת פטור משירות, אולם נעצר בגין תקופת השתמטות של שלושה ימים בלבד.

על הבחור שנעצר בלשכת הגיוס נגזרו עשרים ימי מאסר בפועל, והוא זוכה לסיוע משפטי מטעם עורך הדין שלמה חדד. גזר דין דומה של עשרים ימי מאסר הוטל גם על איתי בן מירב, תלמיד ישיבת עטרת יעקב, שנעצר בשעה שתיים בלילה בביתו שבבית שמש.

במהלך המעצר בבית שמש פשטו על הבית 12 שוטרים צבאיים, ושישה מהם נכנסו אל המבנה וביצעו בו חיפוש מסיבי. בני המשפחה דיווחו כי הכוחות הותירו אחריהם אי סדר רב בבית עם סיום הפעילות.

באותה העיר נעצרו בשעה ארבע לפנות בוקר שני בחורים נוספים על ידי המשטרה האזרחית, שהסגירה אותם לידי המשטרה הצבאית. העצורים הם מנחם מנדל בן אסתר שיינדל, עליו נגזרו עשרים ימי מאסר, ויהודה שמעון בן שיינדל לאה המוגדר כמשתמט פרקליטותי.

השניים מיוצגים על ידי עורכי הדין שלמה חדד ואיתי כהן מטעם ארגון הצלה לאחים. עורך הדין שלמה חדד מעניק סיוע משפטי גם לעצור מנמל התעופה בן גוריון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (74%)

לא (26%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

20
כל עוד הבנים של גפני ודרעי מסודרים כלכלית בקקל הכל בסדר והעצורים שיחכו
שיבי
צודק מאה אחוז
אש
19
המנורות בכנסת יותר פעילות מאשר הנציגים החרדים....
למה הם שם?
18
דרעי מעניין אותו כסף גפני יש לא מספיק וגולדקנפף יושן כי יש לו מעל ומעבר
חחחח

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר