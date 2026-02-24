הקשיש בן ה-90 ביקש מהפראמדיק לראות את האק"ג - ואז זה התברר

צוות ניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום שפינה גבר כבן 90 לבית החולים גילה במהלך הנסיעה כי המטופל הוא קרדיולוג ותיק, אשר עסק במשך עשרות שנים בטיפול בחולי לב ובהכשרת צוותים רפואיים. האיש, שסבל מכאבים בחזה, ביקש מהצוות להציג בפניו את תרשים האק"ג שנערך לו כדי לעקוב אחר מצבו הרפואי בזמן אמת.

האירוע החל כאשר הצוות הוזנק לבית המטופל בחולון בעקבות דיווח על מיחושים בלב. לאחר שהעניקו לו טיפול ראשוני מהיר בשטח, החלו בפינויו לבית החולים, שם התבררה זהותו המקצועית של האיש שחנך בעברו רופאים ופרמדיקים רבים לאורך שנות קריירה ארוכות בתחום הרפואה.

הפרמדיק שאדי אלשמאלי מסר כי הצוות התרשם עמוקות מהידע המקצועי שהפגין המטופל ומהדיוק שבו אבחן את מצבו הרפואי האישי. לדברי אלשמאלי, המטופל ציין במהלך הנסיעה כי הוא נרגש לראות פעם נוספת את עבודתם המקצועית של הפרמדיקים בשטח, כמי שליווה אנשי מקצוע רבים בתחום זה.

אלשמאלי הוסיף כי "התרשמנו מאוד מהמקצועיות שלו ומהאבחנה המדויקת של מצבו הרפואי. במהלך הפינוי הוא סיפר לנו שבמשך השנים חנך רופאים ופראמדיקים רבים, ושיתף שכל פעם מחדש מרגש אותו לראות את המקצועיות של הפראמדיקים. זה היה בהחלט מטופל לא שגרתי, ונוכחתי שגם בגיל 90 יש לו מה ללמד אותנו. אני שמח שהוא הגיע לבית החולים במצב טוב, מאחל לו החלמה מהירה ושישוב במהרה לביתו".