מטוס הקרב המתקדם בעולם בו מחזיקה ארה"ב בלבד - ה-F22 רפטור נחת לראשונה בבסיס בדרום ישראל, כך לפי דיווחים במספר כלי תקשורת ישראלים.

לפי הדיווח של הכתב איתי בלומנטל, לא פחות משנים-עשר מטוסים מדגם זה שהינו חמקני נחתו אחר הצהריים בישראל.

לפי הדיווח, לצד מטוסי הקרב החמקניים נחתו בבסיס הישראלי גם מטוסי תובלה שנועדו לסייע בזמן תקיפה באדמת איראן.

ההערכה היא כי המטוסים נאלצו לנחות בישראל במקום בבסיסים אמריקנים המפוזרים ברחבי המזרח התיכון בעקבות הצהרותיהן של מספר מדינות ערביות כי לא יאפשרו תקיפה באיראן משטחן.

ה-F-22 נחשב גם ב-2026 למטוס הקרב הטוב ביותר בעולם למשימות של עליונות אווירית(קרבות אוויר).

הוא משלב יכולת תמרון יוצאת דופן הודות למנועים בעלי וקטור דחף, מהירות שיוט על-קולית ללא מבער אחורי (Supercruise), וחתימת מכ"ם (Stealth) נמוכה במיוחד. למרות שהוא ותיק יחסית, השדרוגים האחרונים שבוצעו בו שומרים עליו בפסגה בכל הקשור ליכולת להפיל מטוסי אויב מבלי להתגלות.

ה-F-22 ראפטור נותר מטוס הקרב היחיד בהיסטוריה האמריקנית שנאסר לייצוא בחקיקה פדרלית מפורשת. למרות פניות חוזרות מצד בעלות ברית קרובות, ארה"ב בחרה לשמור על הטכנולוגיה שלו כנכס אסטרטגי בלעדי.

הבסיס החוקי למניעת המכירה הוא "תיקון אוביי" משנת 1998, הקובע כי "אף אחד מהכספים שיוקצו במסגרת חוק זה לא ישמש לאישור או לרישוי מכירה של מטוס הקרב הטקטי המתקדם F-22 לממשלה זרה כלשהי". החלטה זו נבעה מהחשש כי טכנולוגיות החמקנות והמכ"ם המתקדמות ביותר של ארה"ב יזלגו לידי מדינות עוינות, אם יפלו לידיים זרות או ייחשפו במסגרת עסקאות בינלאומיות.

לאורך השנים הגישו ישראל, יפן ואוסטרליה בקשות רשמיות לרכישת המטוס כדי לבסס עליונות אווירית באזוריהן, אך הממשל האמריקני דחה את כולן בעקביות. בניגוד למטוס ה-F-35, שפותח כמיזם רב-לאומי המיועד לייצוא המוני, הראפטור תוכנן כנשק אסטרטגי המיועד לשימוש בלעדי של חיל האוויר האמריקני בלבד.