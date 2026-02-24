בזמן שמערכת הביטחון נאבקת בטרור ברחובות, מתברר כי בתוך כותלי בתי הכלא בישראל התקיימה במשך שנים אוניברסיטה של ממש ללימודי הקצנה וטרור.

עדות מטלטלת של אדם שהיה שם בפנים חושפת מציאות בלתי נתפסת שבה אזרחים שאינם קיצוניים נכנסים לכלא הישראלי ויוצאים ממנו כמחבלים שטופי מוח.

לפי העדות, בתי הכלא אפשרו במשך זמן רב קיום של שיעורים דתיים, ארגוניים וצבאיים בתוך האגפים. שייח'ים וקיצוניים קיבלו במה ללמד צעירים אידאולוגיות של שנאה, כשהם נעזרים בספרים של הוגי דעות מהמסוכנים בעולם המוסלמי, כמו סייד קוטב ויוסף אל-קרדאווי.

הפרט המזעזע ביותר נוגע לספר בשם תחפת אל-ערוס (מתנת הכלה). מדובר בספר שמופץ בין האסירים ומשכנע צעירים לבצע פיגועי התאבדות והקרבה עצמית. הספר מבטיח לצעירים כי במותם כשהידים יזכו לחיי נצח עם בתולות בגן עדן. העד טוען כי הספר הזה מגביר את הכוח, את השנאה ואת הנחישות של הצעיר ללכת ולפוצץ את עצמו.

אחת הביקורות הנוקבות ביותר שעולה מהשיחה היא על שיטת החלוקה לאגפים. עד כה, אסירים שובצו לפי שיוך ארגוני – אגף חמאס, אגף פתח ואגף הג'יהאד האסלאמי. העד מגדיר זאת כהקמת בתי ספר לטרור, שכן השהות המשותפת של מחבלי חמאס באותו אגף רק מחזקת את האידאולוגיה הקיצונית שלהם.

עם זאת, נראה כי בשטח החלו שינויים. הדובר מציין כי תחת כהונת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוטלו מגבלות חדשות על האסירים. בין היתר, הופסקה האפשרות לצפות בערוץ אל-ג'זירה, שמתואר בעדות כערוץ של הסתה וצביעות.

למרות השינויים, האסיר לשעבר הציע תוכנית פעולה ברורה למיגור הטרור בכלא שכוללת את בידוד המנהיגים והשייח'ים משאר האסירים הצעירים, שכן הם נחשבים ליסוד ההסתה. בנוסף, מוצע לאסור לחלוטין ריכוז של אסירי חמאס באגפים נפרדים ולפזר אותם כדי למנוע התאגדות.

המלצה נוספת היא שינוי תכני הפנאי, כולל החלפת ערוצי החדשות המסיתים בערוצי מדע, טכנולוגיה ומוזיקה, והכנסת ספרים המלמדים ערכים ואהבת חיים במקום ספרות ג'יהאדיסטית. הדובר מסכם בקריאה למקבלי ההחלטות להמשיך ביד הקשה כדי למנוע מהכלא להפוך לפצצה מתקתקת, תוך תמיהה כיצד דמוקרטיה מאפשרת לספרים כאלה להיכנס לכלא.