"מתגברות הרדיפות"

מעצר תלמידי הישיבות | המועצת במתקפה: "התנכלות מחרידה לבני התורה הספרדים" 

מועצת חכמי התורה במכתב חריף נגד המשך מעצר תלמידי הישיבות הספרדים ורדיפת לומדי התורה, לצד קריאה לקיים עצרות תפילה ואזהרה שלא להשתתף בהפגנות | המכתב המלא (חרדים)

המעוצת במעונו של הראש"ל (צילום: יעקב כהן)

של ש"ס מפרסמת הבוקר (חמישי) מכתב חריף נגד המשך מעצר תלמידי הישיבות הספרדים ורדיפת לומדי התורה, לצד קריאה לקיים עצרות תפילה ואזהרה שלא להשתתף בהפגנות.

המכתב המלא

לדאבון לב מתגברות הרדיפות כנגד עמלי התורה, בגזירות שונות ומשונות ומעצרים קשים, ודווקא בזמן שהוא עת מלחמה והעולם כולו זקוק לריבוי כוח התורה.

בגמ׳ בשבת (קיט) לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. ומזה נלמד עד כמה חמור העוון. ומחובתנו לזעוק במחאה ובתפילה שלא יהיה חלילה קטרוג על כלל ישראל, כי כל בן תורה שנעצר אין בזיון ת״ח גדול מזה.

ונקבע יום ראשון, י"ב אדר, ערב תענית אסתר, ליום תפילה וזעקה, באחדות הלבבות כל בית ישראל, איש איש במקום מושבו בהיכלי הישיבות ובתי הכנסת בכל אתר ואתר, וגם אחינו שבגולה יתכנסו במקומותיהם. תפילת מנחה בשעה 4 ולאחר מכן יאמרו סדר הסליחות עם שופרות, בהתעוררות עצומה.

ויש לזעוק ולהתריע על ביזוי ת"ח, ובפרט כאשר גברה יד צר בהתנכלות מחרידה ביותר לבני התורה הספרדים היקרים המסולאים בפז, ועל כן יתאספו מניין ת"ח לעצרת תפילה מיוחדת בציונו של אביר הרועים מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע, שיעמוד בתפילה להצלת עולם התורה שמסר נפשו על הקמתו.

והננו לשוב ולהזהיר, כי אין לאף אדם וכל שכן לבני תורה להשתתף בכל מיני הפגנות, שאין זו דרך התורה, ויש בזה חילול ה' כידוע, ותולעת יעקב אין כוחה אלא בפיה.

והקב"ה ישמע קול צעקתינו ויושיענו במהרה מכל צרותינו, והחודש הזה יתהפך לנו ולכל ישראל לששון ולשמחה

מכתב ה'מועצת'

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (77%)

לא (23%)

אבל ש״ס טענו שזה קמפיין של סיידוף?!? אני כבר לא מבין!
רק ספרדים?
10
צריך וחובה לחוקק חוק, מי שלא לומד יתגייס ומי שתורתו אומנותו שילמד. מה יותר פשוט מזה ?
יענקלה
9
נו, ואחרי החוק יהיה ״מותר״ לעצור בני ישיבות ואברכים על פי חוק. אז אתם בעצם יוצאים נגד חוק הגיוס? או שעדיין לא הבנתם את התרגיל שהח״כים עושים עליכם
אבסורד

