החדשות הלא באמת חשובות בהגשת יוסי עבדו בפרק שיוצא מגבולות האולפן. מפלגת ה'לא חשובים' יורדת לשטח ולמסדרונות הכנסת, ראש הממשלה חוסך על תספורת, ויוסי מגלה למה אסור לתת נשק לחרדים.

הכותרות:

המפלגה יוצאת לדרך: יוסי עבדו יורד לשטח לבדוק מה האזרחים וחברי הכנסת חושבים עליו. הבטחת בחירות ראשונה: אצלנו לא יחטפו מיקרופונים וישגעו את ברהנו טגניה. אנחנו לא יואלי ברים ולא רועי מנובסקי

חברי הכנסת אושר שקלים, חנוך מילבצקי, צבי סוכות ואביחי בוארון מגיבים על המפלגה החדשה, האם טלי גוטליב תערוק?

זריקות : גדי איזנקוט ירד עשרה קילוגרמים , בנימין נתניהו מסתפר לבד ושם על כולם "קצוץ", ויוסי עבדו לומד מהגדולים וגוזר לעצמו את השיער.

הלכות מזוזה: יאיר לפיד מזעזע את המערכת כשהוא סופר לא פחות משמונה מזוזות מול השר קרעי. יוסי בעיקר בהלם מזה שלפיד יודע מה זו מזוזה.

הכולל של סמוטריץ': שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עושה "שטייגען" במליאה עם השר גולדקנופף, אבל שולח את ח"כ משה גפני להישאר באופוזיציה. תגובתו של סמוטריץ' לכל דבר: "זו דרמה!"

"ונהפוך הוא" בבני ברק: ההפגנות יצאו משליטה. המשטרה מחלקת רימונים (רציתם מרכז רימונים?) מפגינים הופכים ניידת משטרה, והשר איתמר בן גביר נמלט מהיבשה ועובר לים.

העיתונאי ינון מגל ובן כספית בויכוח המי יודע כמה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ונכדיו החרדים.

חוק כלי היריה: ההצעה של יוסי לא לתת נשק לחרדים מוכיחה את עצמה, במיוחד כשרואים מה קורה בחתונות של המגזר.

מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? יש לכם תיעוד שלא יאמן? זה הזמן לשלוח הודעות, סרטונים וסיפורים ישירות ליוסי עבדו וגם לעקוב מקרוב אחרי כל מה שקורה בסטטוס שלו.

לשליחת חומרים ישירות ליוסי ולמעקב אחריו ב'סטטוס' בוואטספ - לחצו כאן

רוצים לעשות היסטוריה ולהיות חלק מ-120 המייסדים של מפלגת 'הלא חשובים'? הציעו ליוסי כאן בתגובות, למה כדאי לו להתחפש?

וגם אנחנו מחפשים אתכם! היכנסו עכשיו לטופס 'צור קשר' באתר, בחרו ברובריקה 'פניות כלליות', כתבו לנו שאתם מעוניינים להצטרף, ואנחנו נדאג לעדכן אתכם מתי להגיע לאולפן המיוחד ולחתום רשמית על הקמת המפלגה.