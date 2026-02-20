סערה בארצות הברית לאחר שמשרד המשפטים האמריקאי הודיע כי שלושה מהנדסים מעמק הסיליקון נעצרו והואשמו בגניבת סודות מסחריים מחברת גוגל ומחברות טכנולוגיה נוספות והעברתם לאיראן ולגורמים נוספים.

הנאשמים הם סמנה גנדאלי (41), אחותה סורור גנדאלי (32) ומוחמד־ג׳וואד חוסראווי (40), תושבי סן חוזה שבקליפורניה. לפי כתב האישום הפדרלי, שלושתם בעלי אזרחות איראנית: סמנה היא אזרחית ארה״ב, אחותה שוהה במדינה באשרת סטודנט, וחוסראווי מחזיק בתושבות קבע.

לפי התביעה, האחיות עבדו בעבר בגוגל ובהמשך בחברות טכנולוגיה נוספות, בעוד חוסראווי הועסק בחברת שבבים אחרת ואף שירת בעבר בצבא איראן.

השלושה ניצלו לכאורה את תפקידיהם כדי להשיג גישה למידע רגיש, כולל חומרים הקשורים לאבטחת מעבדים, קריפטוגרפיה וטכנולוגיות מתקדמות - ולהעתיק מאות קבצים חסויים למכשירים אישיים ולגורמים חיצוניים, בהם איראן.

בכתב האישום נטען כי המידע הועבר באמצעות פלטפורמות תקשורת צד שלישי לערוצים שנשאו את שמותיהם הפרטיים של הנאשמים, ולאחר מכן הועתק למחשבים אישיים, למחשבי העבודה של כל אחד מהם ואף הועבר לחו״ל.

במקביל, ניסו החשודים לטשטש את עקבותיהם לאחר שמערכות האבטחה של גוגל זיהו פעילות חריגה וביטלו את גישתה של סמנה למשאבי החברה כבר באוגוסט 2023.

עוד נטען כי סמנה חתמה על תצהיר כוזב שבו טענה שלא שיתפה מידע סודי מחוץ לחברה. לפי החוקרים, היא ובעלה אף חיפשו דרכים למחיקת התכתבויות ולבדיקת משך הזמן שבו חברות סלולר שומרות תיעוד הודעות. בנוסף, בני הזוג צילמו מאות מסכי מחשב עם מידע חסוי של גוגל ושל חברה נוספת.

אחד הסעיפים החמורים בכתב האישום מתייחס ללילה שלפני נסיעת בני הזוג לאיראן בדצמבר 2023, אז צילמה סמנה כ-24 תמונות ממסך מחשב העבודה של חוסראווי, שכללו סודות מסחריים.

בזמן שהותם באיראן, כך לפי התביעה, מכשיר המקושר אליה היה נגיש לצילומים, בעוד בעלה נחשף למידע קנייני נוסף.

התביעה מדגישה כי הסודות המסחריים שנגנבו היו בעלי “ערך כלכלי עצמאי”, מאחר שלא היו ידועים לציבור ולא ניתן היה להשיגם בקלות מהמתחרים. לפי הרשויות, הטכנולוגיות הרגישות רלוונטיות במיוחד לאיראן - מדינה הנתונה לסנקציות כבדות בתחום השבבים והטכנולוגיה המתקדמת.

סוכן ה-FBI סנג׳אי וירמני הגדיר את המעשים כ“בגידה באמון באופן מחושב”, והדגיש את החשיבות שבהגנה על טכנולוגיות המהוות בסיס לכלכלה ולביטחון הלאומי של ארצות הברית.

אם יורשעו, כל אחד מהנאשמים צפוי לעונש של עד 10 שנות מאסר בגין גניבת סודות מסחריים, ועד 20 שנות מאסר בגין שיבוש מהלכי משפט.