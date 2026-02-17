כיכר השבת
עד עלות השחר

לא רצה להיפרד | השירה המרטיטה של האדמו"ר מרחמיסטריווקא עם הבחורים

מעמד מרגש של כבוד התורה נערך בישיבת "מאור עיניים" רחמיסטריווקא, לציון סיום מסכתות וחלוקת תעודות למצטייני הישיבה | האדמו"ר פיאר את המעמד בנוכחותו במשך שעות ארוכות, כשהוא מביע קורת רוח מרובה מעמלה של תורה | שיאו של האירוע נרשם בסיום המעמד, כאשר בשעות הלילה המאוחרות, נותר האדמו"ר לשבת על כסאו וזימר יחד עם הבחורים ניגוני דבקות והתעלות במשך זמן רב, רגעים של התרוממות הרוח שנחקקו לעד בלב התלמידים (חסידים - עולם הישיבות)

מעמד כבוד התורה ברחמסטריווקא
כיכר השבת
