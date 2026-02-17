ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) מעולם לא חששה מעימותים, והגעתה לאולפן "כיכר השבת" לא הייתה יוצאת דופן. מול המצלמות, היא בחרה להציג את משנתה בצורה ישירה, כשהיא מתייחסת ליחסים המורכבים שלה עם המגזר החרדי ומבהירה כבר בפתיחה: "היחסים שלי עם האנשים ברמה האישית מצוינים, אבל אני יודעת להבדיל בין עיקר לטפל".

בנוגע לטענות כי עמדתה בנושא חוק הגיוס נובעת מפופוליזם זול, מלינובסקי מציגה משוואה פשוטה אותה היא מכנה "משוואת המשפחה". לשיטתה, המדינה מתנהלת כמו תא משפחתי מורחב: "במשפחה יש זכויות וחובות. כמו שאמא אומרת לילדים שלה: 'חמודי, אם אתה לא עושה א', ב', ג' – אתה לא מקבל את זה'. אי אפשר להיות רק בקטע של לקבל. זה הבית של כולנו, וכולם חייבים להגן עליו. אין יותר אופציה אחרת".

"תורתו אומנותו הפך לכלי פוליטי"

אחת הנקודות הנפיצות בשיחה נגעה למתח שבין ערך לימוד התורה לצורך המבצעי. מלינובסקי הבהירה כי היא מכירה בערך הלימוד כחלק מההיסטוריה היהודית, אך שוללת את הסתירה בינו לבין שירות צבאי. "ב-7 באוקטובר כולם התפללו, גם החילונים, אבל בסוף מה שעזר זה רובה M16 ביד אחת", טענה.

לדבריה, "בתורה כתוב שבזמן מלחמה 'חתן יוצא מחופתו'. גדולי הרבנים לאורך ההיסטוריה גם עבדו וגם שירתו. המצווה היא לפרנס את המשפחה, והמושג 'תורתו אומנותו' הפך לכלי פוליטי שמשאיר את הציבור עני וחלש".

מלינובסקי דחתה על הסף את הטענות כי הצבא אינו ערוך לקליטת חרדים או כי נדרש תהליך הדרגתי. "הסיפורים על 'בהדרגה' נגמרו", היא קובעת. "צה"ל צריך 13,000 חיילים עכשיו. כשאני רואה את הבחורים בבני ברק, חזקים ובריאים – הם חומר לסיירת מטכ"ל. אם לא הם יגנו על הבית, אז מי?".

אזהרת ה'קנטוניסטים' והכסף הגדול

במהלך דבריה, בחרה חברת הכנסת להשתמש באנלוגיה היסטורית קשה במיוחד - גזירת ה'קנטוניסטים' מרוסיה הצארית, בה נחטפו ילדים לצבא הצאר. אלא שהפעם, היא מפנה את האצבע המאשימה כלפי פנים: "ב-1818 האליטה והעשירים היו מחביאים את הילדים שלהם ושולחים לצבא את ילדי העניים והאלמנות. אני רואה את זה קורה גם היום. ההנהגה החרדית רוצה לשמר את כוחה ולהשאיר את הציבור בישיבות, בזמן שהשכבות החלשות משלמות את המחיר. אני קוראת לצעירים: אל תהיו הקנטוניסטים של העסקנים".

הביקורת של מלינובסקי גלשה גם לנושאי משילות ותקציב, כשהיא קושרת בין חוסר המשילות בנגב לבין התנהלות הממשלה. "זה הכל עניין של כסף ואכיפה", טענה. "יש לנו ממשלה של לייקים בטוויטר אבל 'משילות' אין בשטח. כשמחלקים 36 מיליארד שקל 'אקסטרות' למגזר ללא תנאי – זו התאבדות כלכלית. כסף משאיר עקבות, ואנחנו נלך אחריו כדי לעשות סדר".

את דבריה חתמה בנימה אישית, כשהיא מזכירה את הדרך שעשתה כעולה חדשה לארץ עם 200 דולר בלבד בכיס עבודה בניקיון ועד לכנסת, כהוכחה לכך שאין "מתנות חינם". "אף אחד לא קיבל כלום בחינם", סיכמה מלינובסקי. "השמיים הם הגבול למי שרוצה לתרום, אבל האחריות להגן על הבית היא של כולנו יחד. בלי זה – או שותפות או קריסה".

