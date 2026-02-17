כיכר השבת
האדמו"ר מבאבוב 45 העניק ספרים לראשי החבורות בחסידות

אברכי חסידות באבוב 45 התכנסו לועידת 'חבל נחלתם'|במהלך הערב חזו בפאנל חסידי, שמעו דברי נועם וחיזוק וראשי החבורות זכו לקבל את הספר 'דודאים בשדה' מידי האדמו"ר | צפו בתיעודים (חסידים)

המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

בחצה"ק באבוב 45 התכנסו צעירי האברכים לוועידת 'חבל נחלתם', ועידה מיוחדת לאברכים שהסבו סביב שולחנות ערוכים בכל טוב.

במהלך הערב חזו הנוכחים בפאנל מיוחד ובזיץ חסידי שנערך על ידי הרה"ג ר' צבי אריה ריינהאלד והרה"ג ר' דוד ווייס, שהפיחו רוח חסידות בקרב המשתתפים. את המעמד הנחה ביד רמה הרב בן ציון יוסף ריינהאלד, ששימש כיושב ראש המעמד וקישר בין חלקי הערב בדברים נרגשים על חשיבותן של החבורות בבניין הבית היהודי והחסידי.

הנואם המרכזי במעמד היה הרה"ג ר' אלכסנדר אויסטערליץ, מורה צדק בשיכון סקווירא, שנשא משא חיזוק מרתק בענייני השעה וחובת האברכים בעולמם. רגע של קורת רוח נרשם כאשר האדמו"ר העניק באופן אישי לראשי החבורות את הספר הקדוש 'דודאים בשדה', כאות הערכה על פועלם הכביר לביצור חבורות 'עץ חיים'.

בברכת המזון כובד הרה"צ רבי אשר מנחם אייכנשטיין, חתן האדמו"ר ומעסקני חבורת 'עץ חיים' הבולטים, העומד במסירות לימין האברכים. בסיום הסעודה עברו בני החבורות לפני האדמו"ר לקבלת 'כוס של ברכה' ולהתברך בכל מילי דמיטב.

המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
המעמד בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

