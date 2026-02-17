שוטרי משטרת ניו יורק עצרו הלילה (בין שני לשלישי) חשוד עם סכין מצט'ה גדולה מול מרכז חב"ד העולמי, ה-'770' שבשכונת קראון הייטס בברוקלין ניו יורק.

החשוד נעצר בכניסה לסניף 'בנק אוף אמריקה' - ששוכן מול הכניסה למרכז הענק של החסידות, מעבר לכביש. שני שוטרים תפסו אותו ואזקו אותו והובילו אותו לחקירה.

לפי דיווחים, החשוד היה מעורב בניסיון דקירה. הוא נתפס בעקבות ערנות של עוברי אורח ואנשי משטרה ששהו באזור. הרקע לאירוע אינו ברור ועדיין נחקר.

רק לאחרונה, לפני כשבועיים וחצי, פגע נהג רכב עם רכבו בכניסה ל-770 והתנגש בעוצמה בדלתות הכניסה. הנהג, דן סוהייל, בן 36 מניו ג'רזי. הוא נעצר זמן קצר לאחר התקרית ונחקר במשטרת ניו יורק.

הנהג תועד ברכבו נוסע לעבר אחת הכניסות למרכז חב"ד העולמי ומתנגש בה פעם אחר פעם, עד שיוצא מרכבו. הוא נעצר במקום. ב-Ynet דווח כי בחקירתו אמר שאיבד שליטה על הרכב בשל מגפיים מסורבלים.

העסקן החב"די יעקב ברמן מקראון הייטס צייץ: "דריסת מכונית במכוון לתוך בית כנסת מלא בתלמידים היא אנטישמית, נקודה. המעשה מדבר בעד עצמו". הוא הוסיף: "התקשורת לא מפסיקה לשאול על טענות לפיהן סבתו אמרה שהוא "רצה להתגייר". סבתי אמרה לי פעם שאני אהיה נשיא. ביידיש, יש לנו מילה לזה: "בובע מיישעס". ובפעם האחרונה שבדקתי, דריסת המכונית שלך לתוך בית כנסת אינה חלק מהתהליך".

כזכור, זמן קצר לאחר ניסיון הדריסה והפריצה למרכז חב"ד העולמי, ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הגיע לזירת האירוע והעניק הצהרה לכלי התקשורת הרבים שהגיעו לסקר את האירוע הדרמטי.

"אני נמצא במרכז חב"ד העולמי 770 בּקראון הייטס, שם אדם התנגש שוב ושוב במכוון עם מכוניתו לתוך הבניין. אני חש הקלה שאף אחד לא נפגע בתקרית המחרידה הזו. ​זה מדאיג מאוד, במיוחד בהתחשב במשמעות העמוקה ובהיסטוריה של המוסד עבור רבים כל כך בניו יורק וברחבי העולם. כל איום על מוסד יהודי או מקום תפילה חייב להילקח ברצינות. לאנטישמיות אין מקום בעירנו, ואלימות או הפחדה נגד יהודים ניו יורקים אינם מקובלים.

"​אני עומד בסולידריות עם הקהילה היהודית של קראון הייטס, ואני אסיר תודה לכוחות החירום שלנו על נקיטת פעולה מהירה. אעדכן את תושבי ניו יורק ככל שנלמד עוד על התקרית", אמר ממדאני.