כיכר השבת
בעיר התורה בהרי יהודה

ארבע מסכתות בסיום אחד | שמחת התורה בישיבת ביאלה בני ברק בביתר 

במעמד הוד נחגג בשבוע שעבר בעיר ביתר סיום המסכתות בבא מציעא, גיטין, קידושין ומכות, שנלמדו בהיכל ישיבת ביאלה ב"ב השוכנת בעיר | האדמו"ר מביאלה בני ברק הופיע בהדרו במעמד האדיר לצד רבני העיר | א. אייזנבאך מגיש תיעוד (חסידים - עולם הישיבות)

מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)

מעמד רב רושם של כבוד התורה נערך השבוע בהיכל הישיבה קטנה "עיון התורה" דחסידי ביאלה בני ברק, השוכנת בעיר ביתר עילית. האירוע ציין את סיום המסכתות בבא מציעא, גיטין, קידושין ומכות, שנלמדו על ידי הבחורים בשקידה רבה לאורך הזמן האחרון.

הסיומים נערכו במסגרת פרויקט הלימוד והשינון "מארי דתלמוד", המעודד את בני הישיבה לקניית ידיעה רחבה במסכתות הש"ס. המעמד התקיים בראשות האדמו"ר מביאלה בני ברק, שהגיע במיוחד לעיר כדי לעמוד מקרוב על הישגי הבחורים ולשאת דברי חיזוק והדרכה.

במעמד השתתפו גם כמה מרבני העיר ביתר עילית, שהביעו את התפעלותם מהיקף הידע ומהתמדתם של הבחורים. בסיום האירוע פצחו הבחורים בריקודים של מצווה לכבודה של תורה, ובהמשך חילקו להם פרסים יקרי ערך.

מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)
מעמד כבוד התורה בביאלה בני ברק (צילום: א. אייזנבאך)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בעקבות ההצלחה הכבירה

|

בעיר התורה בהרי יהודה

|

כִּי טוֹב סַחְרָהּ

|

שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד

|

סיפור למוצאי שבת

|

האדמו"ר הופיע בהיכל

|

סגירת מעגל היסטורית

||
10

מהראשל"צ ועד זקני המשפיעים

||
11

צפו בגלריה

|

אש קודש בבריטניה

|

קול רינה וישועה

|

התפעלות בשומרון

|

תיעוד מהקודש פנימה

|

מטען רוחני לדורות

|

ישועות במערב

||
4

המלכות הגיעה לאמריקה

||
11

כאחד האדם בצידי הדרכים

||
1

ענבי הגפן

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר