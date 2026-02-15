מעמד רב רושם של כבוד התורה נערך השבוע בהיכל הישיבה קטנה "עיון התורה" דחסידי ביאלה בני ברק, השוכנת בעיר ביתר עילית. האירוע ציין את סיום המסכתות בבא מציעא, גיטין, קידושין ומכות, שנלמדו על ידי הבחורים בשקידה רבה לאורך הזמן האחרון.

הסיומים נערכו במסגרת פרויקט הלימוד והשינון "מארי דתלמוד", המעודד את בני הישיבה לקניית ידיעה רחבה במסכתות הש"ס. המעמד התקיים בראשות האדמו"ר מביאלה בני ברק, שהגיע במיוחד לעיר כדי לעמוד מקרוב על הישגי הבחורים ולשאת דברי חיזוק והדרכה.

במעמד השתתפו גם כמה מרבני העיר ביתר עילית, שהביעו את התפעלותם מהיקף הידע ומהתמדתם של הבחורים. בסיום האירוע פצחו הבחורים בריקודים של מצווה לכבודה של תורה, ובהמשך חילקו להם פרסים יקרי ערך.